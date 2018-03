Pallanuoto, Grecia-Italia 5-4 in amichevole. Buon allenamento per il Settebello in vista dell’Europa Cup

Il Settebello è stato sconfitto dalla Grecia nell’amichevole in programma durante il common training con la formazione ellenica in corso di svolgimento ad Atene in vista della Super Final di Europa Cup con il punteggio di 5-4. Il collegiale terminerà domani e gli azzurri faranno rientro in Patria.

L’Italia ha iniziato la gara con soli 14 atleti a referto, per i forfait di Bodegas e Nicholas Presciutti, mentre gli ellenici erano a pieno organico, con 18 effettivi. Inoltre il nostro tecnico ha lasciato a casa Aicardi ed i giocatori della BPM Sport Management, i quali a breve giocheranno la finale di Euro Cup con il club.

Al termine dell’incontro il CT Sandro Campagna ha dichiarato al sito federale: “Ottima partita difensiva e buono l’uomo in più, in attacco un po’ troppo statici, ma in fondo è stata una buona partita e un buon allenamento in vista della finale di Europa Cup in programma tra due settimane“.

TABELLINO

Grecia-Italia 5-4

Grecia: Flegkas, Genidounias 1, Skoumpakis, Dervisis 1, Fountoulis (C), Kapotsis, Pontikeas, Argylopoulos 1, Mourikis, Kolomvos, Gounas 1, Vlachopoulos, Zerdevas, Papanastasiou, Skoumpakis, Gardikas, Nikolaidis 1, Galanopoulos. All. Vlachos.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 2, Molina Rios, Damonte, Alesiani, Velotto, Renzuto Iodice, Gonzalo Echenique 1, Dolce, Casasola 1, Bruni, Bertoli, Cannella, Massaro. All. Campagna.

Arbitri: Stravidis e Boudramis

Note: parziali 2-1, 1-0, 1-3, 1-0. Nicholas Presciutti indisponibile per febbre. Dolce (I) uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Grecia 3/9, Italia 3/10.













Foto: Enrico Spada

