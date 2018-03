Pallanuoto, Eurolega 2018: Orizzonte Catania alla Final Four con tanta fatica, eliminata la Plebiscito Padova

Una su due: solo una compagine italiana vola alla Final Four di Eurolega per quanto riguarda la pallanuoto femminile. Si sono disputati oggi, infatti, gli incontri riguardanti il ritorno dei quarti di finale: ce l’ha fatta, sudando sette camicie, la capolista dell’A1 Ekipe Orizzonte Catania che si è imposta solo dopo i rigori con il Dunaujvaros. Niente da fare invece per le campionesse italiane del Plebiscito Padova, uscite sconfitte in casa con il UVSE Budapest.

Eurolega – ritorno quarti di finale (17 marzo)

Matarò (Esp)-CN Sabadell (Esp) 6-11

L’Ekipe Orizzonte (Ita)-Dunaujvaros (Esp) 16-18 dtr

Plebiscito Padova (Ita)-UVSE Budapest (Hun) 6-8

Olympiacos (Gre)-Kinef Kirishi (Rus) 10-11

Foto: Griffoni