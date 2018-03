Pallanuoto, Euro Cup 2018: FTC Budapest-BPM Sport Management, finale d’andata. I Mastini a caccia della storia

Un lungo percorso sta per concludersi: mancano soltanto 64′ di gioco per vedere assegnata l’Euro Cup di pallanuoto. La gara d’andata dell’atto finale tra FTC Budapest (Ungheria) e BPM Sport Management andrà in scena domani sera alle 20.45 a Budapest, preludio al ritorno che si giocherà in Italia il 18 aprile.

Una lunga marcia iniziata a fine settembre, nella quale le due squadre erano nello stesso girone eliminatorio, e in quel caso, a qualificazione ormai acquisita per entrambe, la formazione ungherese si impose per 11-9, andando a vincere il raggruppamento proprio davanti ai Mastini.

Nel secondo step di qualificazione le due formazioni sono state così divise in due diversi gironi, ed entrambe hanno concluso al primo posto i rispettivi raggruppamenti, staccando il pass per la fase ad eliminazione diretta, che è iniziata con i quarti di finale ed ha previsto gare d’andata e ritorno, proprio come in questo atto conclusivo.

Ai quarti i magiari hanno superato con una doppia vittoria i russi del Sintez, mentre gli italiani hanno avuto la meglio sui serbi della Stella Rossa. Nelle semifinali invece il Budapest ha vinto il derby contro il Miskolci (che aveva fermato sul pari la BPM nel secondo girone di qualificazione), mentre i Mastini hanno eliminato i transalpini del Marsiglia.

I magiari, che in campionato stanno contendendo lo scudetto allo Szolnoki e si stanno comportando meglio dell’Eger, vengono quindi da qualcosa come 13 vittorie in 13 gare di Euro Cup, mentre la BPM Sport Management, che in Serie A1 sta rimanendo in scia alla Pro Recco e tenendo testa al Brescia, ha ottenuto in campo europeo 10 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta, proprio quel 9-11 precedentemente citato contro gli ungheresi.













Foto: Comunicato stampa BPM Sport Management

