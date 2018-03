Pallanuoto, Champions League 2018: Pro Recco-Szolnoki 8-5. Liguri sempre primi nel girone

Prosegue la marcia inarrestabile della Pro Recco anche in Europa: in Champions League la formazione ligure batte 8-5 i magiari dello Szolnoki e continua a tenere la vetta solitaria del girone nonostante sia già qualificata alla Final Eight in qualità di società ospitante (si giocherà infatti a Genova).

Mai in svantaggio nel corso della gara, i campioni d’Italia vanno in vantaggio con Gitto e raddoppiano con Ivovic, Younger accorcia, ma Mandic ristabilisce le distanze. Ancora Younger, però, in chiusura di frazione porta gli ungheresi sul 2-3. Nel secondo periodo Figari e Mandic portano i liguri al massimo vantaggio sul 5-2, poi, ancora Younger trova la tripletta prima del secondo riposo.

Aleksic e Younger nel terzo quarto firmano l’aggancio, ma Echenique, a fil di sirena, riporta avanti la Pro Recco. Negli ultimi 8′ la formazione italiana legittima il successo: Ivovic porta lo score sul 7-5, poi Filipovic fallisce un rigore a 3′ dal termine, facendosi però perdonare un minuto dopo in superiorità numerica, per l’8-5 finale.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it