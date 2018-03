Pallanuoto, Champions League 2018: Pro Recco-Jadran 10-5. Liguri sempre più primi nel girone

Continua a galoppare la Pro Recco anche in Champions League di pallanuoto maschile: la squadra ligure, comunque già qualificata per la Final Eight di Genova, in qualità di società organizzatrice, batte per 10-5 lo Jadran con una sontuosa parte centrale di gara, e rafforza così il primato in classifica.

Nel primo quarto botta e risposta tra Mandic e Spaic, poi nella seconda frazione il primo allungo della formazione italiana con Di Fulvio, la doppietta di Mandic e Bodegas. Nel finale accorcia Draskovic, per il 5-2 con il quale si chiude la prima metà di gara. Nel terzo quarto lo strappo definitivo: reti di Echenique, Ivovic, Figari e Di Fulvio, inframmezzate dalla doppietta di Draskovic, per il 9-4 che ammazza la gara. Negli ultimi 8′ infatti, vanno in rete soltanto Spaic e Filipovic, per il 10-5 finale.













Foto: Renzo Brico

