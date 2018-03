Pallamano, Qualificazioni Europei femminili 2018: l’Italia si arrende 20-17 contro la Slovacchia, azzurre ancora a zero punti

Seconda sconfitta in tre giorni per la Nazionale italiana di pallamano femminile, che a Sala cade 20-17 per mano di una non irresistibile Slovacchia, nella quarta giornata del gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2018, al termine di una partita dalle due facce, dove ad un buon primo tempo si contrappone una seconda parte sottotono.

Avvio di gara in favore delle padrone di casa, che ottengono il doppio vantaggio sul 2-0 e sul 5-3, venendo però prontamente raggiunte dalle azzurre, che dopo un filotto di 4 reti consecutive si portano a condurre le danze sul 7-5, toccando il +3 al 23′ sul 9-6, e tenendolo fino alla sirena di metà partita, sull’11-8.

La ripresa sembra il remake della sfida d’andata, con le slovacche capaci di pareggiare sull’11-11 dopo appena sette minuti, subendo la prima segnatura solamente al 41′, sul 12-12. Ristabilita la parità, è pero sempre la formazione allenata da Dusan Poloz a dettare i ritmi, volando sul 16-13. Le azzurre affannano, ma piano piano si riavvicinano pericolosamente, fino al -1 sul 18-17, mancando però di lucidità nei momenti più caldi, e cedendo sul conclusivo 20-17.

Top scorer della contesa l’ala sinistra Maria Holesova con 7 realizzazioni, mentre tra le fila italiane a quota 3 reti troviamo la stella Anika Niederwieser, ma anche Giada Babbo, Angela Cappellaro e Cristina Gheorghe.

In classifica, la Slovacchia raggiunge quota 4 punti e continua a sperare nel ripescaggio da migliore terza, mentre l’Italia si avvia in maniera quasi inesorabile verso l’ultima piazza, a 0 punti.

Foto: FIGH

