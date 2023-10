Pallamano femminile: Italia, le convocate per il raduno che porta alle qualificazioni per gli Europei 2024

A partire da domani, nella Casa della Pallamano di Chieti, l’Italia femminile si radunerà in preparazione delle qualificazioni agli Europei 2024. La squadra azzurra, per andare in Austria, Ungheria e Svizzera, dovrà vedersela con Francia, Slovenia e Lettonia.

Un calendario complesso, se non altro perché le transalpine hanno in mano il titolo olimpico. Sono state inserite anche le giovani delle annate 2004, 2005 e 2006 nella squadra agli ordini del DT Giuseppe Tedesco. Queste le 22 chiamate:

PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Anja Rossignoli (PO – 1999 – Luchse\GER), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Venplast Dossobuono), Sonia Enabulele (PO – 2004 – Cellini Padova)

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Alessia Zizzo (AS – 2006 – Cassano Magnago), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), Podda Luisella (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia)

TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Bevelyn Eghianruwa (TS\PI – 2002 – Brixen Südtirol), Ramona Manojlovic (CE – 2002 – AC Life Style Erice), Sofia Ghilardi (CE – 1999 – Le Havre\FRA), Aurora Gislimberti (TS\PI – 2004 – Jomi Salerno), Serena Eghianruwa (TS – 2004 – Cellini Padova), Marianna Cabrini (TS – 2005 – Venplast Dossobuono), Charity Iyamu (TS – 2005 – Casalgrande Padana), Bianca Barbosu (TS\CE – 2004 – Cassano Magnago), Giulia Laita (TS\CE – 2004 – Cassano Magnago), Asia Mangone (TD\AD – 2005 – Jomi Salerno), Vanessa Djiogap (TD\AD – 2001 – Le Havre\FRA)

PIVOT: Rocio Squizziato (PI\TS – 1994 – Jomi Salerno), Lauretti Matos Cyrielle (PI – 1997 – Rotweiss Thun\SUI)

STAFF TECNICO: Giuseppe Tedesco (DT), Elena Barani (vice-allenatrice), Adele De Santis (portieri)

STAFF MEDICO: Michele Carubia (medico), Michela De Cicco (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

Si qualificheranno automaticamente a EHF Euro 2024 le prime due di ciascun girone nonché le quattro migliori terze; per questo particolare aspetto verranno presi in considerazione i soli risultati ottenuti contro prime e seconde dei rispettivi raggruppamenti.

L’Italia debutterà mercoledì 11 ottobre a Villeneuve d’Ascq contro la Francia, alle ore 21:10, poi sarà la volta della Slovenia a Chieti domenica 15 alle 18:00. Tutte le altre sfide si giocheranno nel 2024: 28-29 febbraio e 2-3 marzo contro la Lettonia, poi di nuovo Francia il 3-4 aprile e, infine, Slovenia il 7.

