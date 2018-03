Pallamano, Qualificazioni Europei 2018: Italia-Slovacchia. Programma, orari e tv. Come seguirla in tempo reale

Per la Nazionale italiana di pallamano femminile è finalmente arrivato il momento della verità, e mercoledì 21 alle ore 18:15 le azzurre affronteranno a Follonica la compagine della Slovacchia, a caccia del primo successo nel girone di qualificazione agli Europei di fine anno, dopo i ko subiti contro Polonia e Montenegro. Il match è valido per la terza giornata del gruppo 2, con replica in trasferta sabato 24 alle ore 15.

La gara di andata sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia, canale 225 di Sky e 60 del digitale terrestre, a partire dalle ore 18:15, dal PalaGolfo di Follonica, mentre il ritorno si svolgerà nella cornice del Mestská Sportova Hala di Sala.

Il programma del doppio confronto:

Mercoledì 21 marzo, Follonica

Ore 18:15 Italia-Slovacchia

Diretta televisiva su Sportitalia (canale 225 di Sky e 60 DDT)

Sabato 24 marzo, Sala

Ore 15 Slovacchia-Italia

Foto: FIGH

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter