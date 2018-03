Pagelle Napoli-Roma 2-4, Serie A 2018: doppietta da fuoriclasse per Dzeko, ai partenopei non basta un grande Insigne

Grande impresa della Roma, che riesce a espugnare il San Paolo e battere 4-2 il Napoli nell’anticipo della 27esima giornata di Serie A. I partenopei passano avanti con Insigne, ma poi i giallorossi ribaltano la situazione con le reti di Under e Perotti e alla doppietta di Dzeko. Inutile il gol nel finale di Mertens. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori giocatori in campo con le pagelle della partita.

NAPOLI

Reina 5: subisce quattro gol e non fa praticamente nulla per evitarli



Hysaj 5.5: non commette gravi errori, ma non dà quella copertura necessaria sulla sua fascia



Albiol 5 In netto ritardo sul secondo gol nei confronti di Dzeko, in generale spesso impreciso nelle marcature

Koulibaly 5: anche lui commette diversi errori, tra cui anche quello che dà il via all’azione del primo gol della Roma

Mario Rui 5: sfortunato nel primo gol subito, ma sul quarto fa un errore incomprensibile, tentando una giocata assurda di tacco, che condanna i suoi.

Allan 6: non riesce a dare quella profondità nella manovra come ci si aspettava da lui

Jorginho 6.5 partita discreta, copre abbastanza bene e cerca di dettare i tempi, ma non sempre ci riesce



Zielinski 5.5: oggi non è riuscito a tirare fuori la sua qualità ed è stato poco coinvolto nel gioco



Callejon 6.5: diverse azioni pericolose nascono dalla sua fascia e colpisce anche un palo



Mertens 6.5: un perno importante per la manovra dei suoi, prova spesso la conclusione e dimostra la sua qualità con il secondo gol, che però è inutile

Insigne 7.5: nettamente il migliore dei suoi, con le sue giocate fa sempre la differenza in attacco. Perfetto nell’inserimento e nella conclusione del gol del vantaggio, poi va più volte vicino alla doppietta. Ogni volta che si avvicina all’area mette sempre in difficoltà gli avversari

All. Sarri 5.5: la squadra è messa come sempre bene in campo, ma questa volta avrebbe potuto sfruttare meglio i cambi e provare a dare una svolta prima ai suoi

ROMA

Alisson 7: incolpevole sui gol, mentre è ancora decisivo con le sue parate, bloccando tutti gli tiri pericolosi

Florenzi 7.5: altra grande partita del terzino giallorosso, sempre attento in fase di chiusura e bravo nelle ripartenze. Realizza poi l’assist perfetto del secondo gol e salva sulla riga la punizione in area di Mertens

Manolas 6.5: buona partita, fa qualche errore nel primo tempo ma nel secondo riesce a tirare fuori la sua qualità per bloccare le azioni avversare

Fazio 6.5: anche lui regge bene l’urto dell’attacco partenopeo, spesso rischia l’intervento ma lo fa sempre con ottimo tempismo e diventa quindi decisivo in chiusura



Kolarov 6: copre abbastanza bene, ma non riesce a spingere nelle ripartenze, sopratutto nella ripresa



Nainggolan 7: fa valere la sua fisicità a metà campo, riuscendo a contenere bene gli avversari e poi a impostare l’azione offensiva. Da lui partono entrambe le azioni da gol



De Rossi 6: fa il suo a centrocampo, ma non riesce a dare quel guizzo in più



Strootman 6.5: partita attenta, sia in fase di copertura, dove riesce a contenere bene gli avversari, che in costruzione

Under 7: il più propositivo in attacco. Conferma l’ottimo momento e va a realizzare un altro gol, anche se è molto fortunato nella deviazione, poi riesce sempre a ripartire bene sulla fascia

Dzeko 8: una doppietta da grande attaccante, con due gol bellissimi. Nel primo fa valere tutta la sua stazza per staccare perfettamente di testa e mettere palla all’angolino. Il secondo è di un livello ancora superiore, riceve palla al limite rientra sul sinistro e mette un pallone a giro imparabile

Perotti 6.5: non fa una grande partita nel primo tempo, ma cresce nella ripresa e trova poi il quarto decisivo gol

All. Di Francesco 6.5: mette in campo una formazione spregiudicata e viene premiato, ha scelto di fare la partita sul campo del Napoli ed è riuscito a vincere



Foto: Facebook