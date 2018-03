Orario F1, gara GP Australia 2018 (domenica 25 marzo): su che canale vederla in tv? Il programma, la diretta e le repliche. Occhio all’ora legale…

Domenica 25 marzo si correrà il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Melbourne andrà in scena una battaglia campale per la vittoria: Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e dovrà guardarsi le spalle dalle arrembanti Ferrari che hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e conquistare una fantastica vittoria. Kimi Raikkonen scatterà accanto al Campione del Mondo mentre Sebastian Vettel sarà nei suoi tubi di scarico: entrambi possono marcarlo e attaccarlo già in partenza, la prima curva potrebbe essere determinante.

Le Rosse hanno dimostrato di avere un importante passo gara e possono lottare con la Mercedes che ha sì dimostrato il proprio super potere in qualifica ma che in gara potrebbe soffrire. Attenzione all’utilizzo degli pneumatici e al rischio pioggia che possono cambiare le carte in tavola. Da non sottovalutare Max Verstappen, da tenere d’occhio i tentativi di rimonta di Dani Ricciardo e Valtteri Bottas.

Nella notte italiana entrerà in gioco l’ora legale: dovrete spostare le lancette in avanti di un’ora. Lo scarto tra l’Italia e Melbourne sarà di otto ore quindi dovrete puntare la sveglia alle ore 07.10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della gara del GP di Australia 2018, prima tappa del Mondiale F1. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti otto ore rispetto a noi). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 25 MARZO:

07.10 GP Australia – Gara

GP AUSTRALIA: COME SEGUIRE LA GARA IN TV? TRA DIRETTE, REPLICHE E DIFFERITE

La gara del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 a partire dalle ore 07.10, preceduta da un ampio pre-gara.

Se non volete puntare la sveglia, complice anche l’ingresso dell’ora legale, potrete gustarvi la gara tranquillamente più tardi nel corso della giornata grazie alle repliche previste su Sky Sport F1. Questo il palinsesto: ore 10.30, 14.00, 20.00, 23.00.

Il GP di Australia sarà trasmesso in differita tv su TV8 alle ore 21.00.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI