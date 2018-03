Italia-Francia, Coppa Davis 2018: gli orari e le date della sfida. Il programma completo e come vederla in tv

Nel weekend del 6-8 aprile si giocherà Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova andrà in scena uno dei match più attesi di questo turno, la corsa verso l’Insalatiera è entrata nel vivo, l’Italia vuole proseguire la propria avventura nella massima competizione tennistica per Nazioni e sogna di approdare in semifinale. Di fronte al proprio pubblico, gli azzurri cercheranno l’impresa contro i detentori del titolo: Fabio Fognini e compagni, dopo aver eliminato il Giappone in trasferta, dovranno letteralmente superarsi contro i transalpini che invece hanno avuto la meglio sull’Olanda.

La Francia vuole entrare tra le magnifiche quattro per la terza volta consecutiva, l’Italia vuole replicare la cavalcata del 2014 che poi si spense contro la Svizzera di Roger Federer. Le due formazioni si sfideranno per l’undicesima volta (precedenti in parità), i galletti non vincono sul suolo italico dal lontano 1927 ma hanno trionfato nell’ultimo incontro (a Nantes, nel 1996).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 6 APRILE:

11.30 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

SABATO 7 APRILE:

14.00 Doppio

DOMENICA 8 APRILE:

11.30 Terzo singolare

A seguire Quarto singolare













(foto pagina Facebook Fabio Fognini)