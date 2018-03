Olimpiadi Invernali 2026: l’Italia sogna in grande con Milano e Torino. Possiamo organizzare i Giochi? Tra avversarie e sedi di gara

Ski World Cup Finals 2017/2018. Italy's Sofia Goggia winner the Downhill cup. Are (SWE) 14/03/2018. Photo: Marco Trovati/Pentaphoto

Il Coni ha ufficialmente manifestato il proprio interesse per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò ha fatto il nome delle città di Milano e Torino, in modo da evitare conflitti: il capoluogo meneghino dovrebbe essere il capofila mentre il capoluogo piemontese verrebbe coinvolto in diverse discipline. Tutto è ancora in alto mare visto che si deve ancora attendere la formazione di un nuovo Governo da cui poi ricevere il sostegno ma intanto qualcosa si muove. Il sogno di riportare la rassegna a cinque cerchi nel nostro Paese inizia a farsi concreto: a venti anni di distanza dai Giochi invernali di Torino 2006 e addirittura dopo 66 anni da quelli estivi di Roma, la torcia potrebbe riaccendersi in Italia.

Non mancheranno le avversarie: attendiamo il 4 aprile per la comunicazione ufficiale delle città che hanno manifestato il proprio interesse ma quasi sicuramente ci saranno Stoccolma (Svezia), Graz/Schladming (Austria), Sion (Svizzera), Calgary (Canada), Sapporo (Giappone), Erzurum (Turchia). Le rivali più accreditate sembrano essere Sion (ma il 10 giugno ci sarà un referendum) e l’Austria, difficilmente si tornerà in Asia dopo PyeongChang e Pechino, Erzurum sembra troppo “esotica” e gli esperti danno indietro anche Stoccolma e Calgary. L’organizzazione verrà assegnata il 10 settembre 2019 durante la sessione del Cio che si svolgerà a Milano, le candidature ufficiali verranno comunicate a ottobre 2018 poi ci sarà un anno per presentare progetti e intavolare dialoghi con il Comitato Olimpico Internazionale.

Intanto si parla già delle possibili sedi di gara: Bormio e Santa Caterina per lo sci alpino e lo snowboard, Livigno per lo sci di fondo e il biathlon, il pattinaggio artistico e lo short track al Forum di Milano, il curling al city life, lo sci di fondo addirittura in Piazza Castello, il freestyle all’ex area Expo mentre a Torino si svolgerebbero speed skating, combinata nordica e salto con gli sci, sport da budello, hockey ghiaccio.













