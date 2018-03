NBA 2018: Philadelphia vince ancora. LeBron James trascina Cleveland. Career High per Towns

Non si ferma la striscia vincente dei Philadelphia 76ers, che ottengono la loro ottava vittoria consecutiva, superando 118-101 i New York Knicks. Un successo arrivato nonostante l’infortunio che ha tenuto fuori per tutta la partita Joel Embiid: il centro ha giocato solo otto minuti, prima di uscire dal campo per uno scontro di gioco con Markelle Fultz, a causa di un forte trauma facciale. Senza la loro stella i 76ers non hanno comunque avuto problemi, grazie alla doppia doppia di Dario Saric (26 punti e 14 rimbalzi) e ad un Ben Simmons da quasi tripla doppia (13 punti, 10 assist e 8 rimbalzi). Per Marco Belinelli altra buona gara uscendo dalla panchina, con 14 punti in 24 minuti di gioco.

Vince Philadelphia e risponde Cleveland nella lotta al terzo posto nella Eastern Conference. Le due squadre sono distanziate da una sola vittoria, con i Cavs che riescono a mantenersi avanti grazie al successo 118-105 contro gli Charlotte Hornets. Super prestazione per LeBron James, che avvicina la tripla doppia, chiudendo con 41 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Importante anche il contributo di JR Smith, che mette a referto 19 punti; mentre a Charlotte non bastano i 21 punti di Kemba Walker e la doppia doppia di Dwight Howard (19 punti e 10 rimbalzi).

Una tripla di Jaylen Brown (21 punti nella serata) ad un secondo dalla fine regala la vittoria ai Boston Celtics contro gli Utah Jazz (97-94). Un successo che permette a Boston di continuare a tenere viva la speranza di poter raggiungere Toronto in testa alla classifica, mente per Utah è un ko che torna a complicare la corsa ai playoff nel Western Conference.

In contemporanea, infatti, sono arrivate le vittorie di Minnesota e dei Los Angeles Clippers. I T’Wolves superano 126-114 gli Atlanta Hawks ed allungano su Utah grazie ad una clamorosa prestazione di Karl-Anthony Towns, che centra il suo career high in NBA, chiudendo con 56 punti (anche 15 rimbalzi) il suo match.

I Clippers, invece battono 111-99 i Phoenix Suns con 27 punti di Tobias Harris ed ottengono il loro terzo successo consecutivo, rimanendo ancora in corsa per l’ottavo posto nella Western Conference.

Sconfitta a sorpresa per Portland. I Trail Blazers cadono sul campo dei Memphis Grizzlies per 108-103 nonostante i 42 punti di CJ McCollum. Protagonista del successo di Memphis una vecchia conoscenza del nostro campionato, MarShon Brooks. L’ex Olimpia Milano ha firmato un contratto di dieci giorni con i Grizzlies e nel match di ieri è stato il top scorer dei suoi con 21 punti in altrettanti minuti di gioco.

Vincono i Los Angeles Lakers, che superano 103-93 i Dallas Mavericks con 22 punti di Brook Lopez e una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi di Julius Randle. Chiude il programma il successo dei Brooklyn Nets sugli Orlando Magic per 111-104 (D’Angelo Russell 16 punti e 12 assist).

Questo il riepilogo dei risultati

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 105-118

Orlando Magic – Brooklyn Nets 104-111

Philadelphia 76ers – New York Knicks 118-101

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 108-103

Minnesota Timberwolves – Atlanta Hawks 126-114

Utah Jazz – Atlanta Hawks 94-97

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 99-111

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 103-93













Credit: Ciamillo