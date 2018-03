NBA 2018: Houston e Philadelphia vincono ancora. Playoff più lontani per Gallinari

Giornata intensa per quanto riguarda la stagione regolare Nba 2017-2018: nella notte italiana si sono disputate ben nove partite per andare a definire con sempre maggiore precisione il tabellone dei playoff quando ormai mancano una manciata di partite alla fase più calda della stagione.

Pur soffrendo gli Houston Rockets hanno conquistato l’undicesima vittoria consecutiva, superando 104-103 i Phoenix Suns. Nonostante 28 punti, 8 rimbalzi e 10 assist a referto, James Harden non è stato il protagonista assoluto di serata. Gerald Green, infatti, ha firmato il sorpasso dei Rockets sulla sirena con una splendida tripla che è valsa il successo in un lasso di tempo di poco superiore al secondo, imbeccato dalla rimessa di Trevor Ariza. La squadra texana è sempre più prima in classifica ad Ovest e si appresta a giocare i playoff con il vento in poppa. Tripla doppia sfiorata anche per LeBron James, che ha sicuramente avuto un impatto sul 107-102 dei suoi Cleveland Cavaliers sui New Orleans Pelicans, che dopo aver passato in vantaggio gran parte del secondo e del terzo quarto nell’ultimo si sono dovuti arrendere agli avversari. Per James 27 punti, 9 rimbalzi e 11 assist. Pensando alla classifica, Cleveland è risalita al terzo posto ad Est, mentre nella Western Conference New Orleans è ottava pur con una sola vittoria da recuperare dalla quarta piazza degli Spurs.

Capitolo italiani. Anche tirando solamente 1/8 da tre punti, Marco Belinelli si è preso la sua personale rivincita sugli Atlanta Hawks dominando in lungo e in largo con i Philadelphia 76ers, privi di Embiid. Per i Sixers nona vittoria consecutiva e scontro con gli Indiana Pacers ai playoff che sembra sempre più certo, grazie anche agli 11 punti del Beli e l’undicesima tripla doppia stagionale di Ben Simmons (13 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) per il 101-91 finale. Sempre più difficile, per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, entrare in zona playoff. Quest’oggi non hanno sfruttato l’occasione e sono stati sconfitti 105-96 dai Portland Trail Blazers, rimanendo a due successi dalle prime otto posizioni. Anche per il Gallo, come Belinelli, 11 punti a bersaglio che però in questo caso non hanno fatto la differenza in positivo.

Appaiati ai Clippers, sperando ancora di poter entrare tra le magnifiche 16 che si contenderanno il titolo, anche i Denver Nuggets. Nella notte vittoria all’overtime fondamentale per tenere accese le speranze contro gli Oklahoma City Thunder. Il match, caratterizzato dai 36 punti di Millsap da una parte e dai 33 con 9 rimbalzi e 13 assist di Westbrook dall’altra, si è risolto 126-125. È servito un tempo supplementare anche nel 124-122 dei Milwaukee Bucks sui Los Angeles Lakers: per i Bucks 39 punti di Bledsoe di cui 11 nei 5′ extra mentre Antetokounmpo si è fermato a 27 con 16 rimbalzi. Molto combattuta, come testimoniato dal punteggio finale di 93-92, anche la sfida tra Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks, che ha visto il successo dei primi, in lotta per la miglior posizione possibile ai playoff nella classifica dell’Ovest. Dalla quarta all’ottava piazza infatti balla una sola vittoria in questo momento. A completare il quadro di giornata le vittorie dei Chicago Bulls e degli Utah Jazz rispettivamente su Orlando Magic e Memphis Grizzlies. Di queste squadre, solamente i Jazz sono ancora in corsa per qualcosa di importante: anche loro, come Minnesota e le altre formazioni coinvolte, stanno lottano per emergere dall’equilibrio spietato dell’Ovest.

Tutti i risultati di sabato 30 marzo

Chicago Bulls – Orlando Magic 90-82

Philadelphia 76ers – Atlanta Hwaks 101-91

New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers 102-107

Phoenix Suns – Houston Rockets 103-104

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 126-125 dts

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 93-92

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 97-107

Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 124-122 dts

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 96-105













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: Twitter Philadelphia 76ers