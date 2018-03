Beach volley, European Tour 2018 Goteborg. Abbiati/Andreatta: sfida ai lettoni per proseguire il cammino

Non è un compito semplice quello che attende questa mattina alle 9 Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che cercheranno di restare nel torneo Satellite Cev di Goteborg nella sfida che vale l’ingresso agli ottavi di finale contro i lettoni Regza e Smits. Tra le due coppie c’è un precedente, un paio di mesi fa a Kish Insland in Iran con il successo degli azzurri 15-13 al terzo set, tanto per ribadire che la sfida si preannuncia alquanto equilibrata.

Coppia appena formata, quella estone con il più esperto Haralds Regza, 26 anni, reduce dall’esperienza con il medagliato olimpico Plavins, con cui ha conquistato anche un paio di podi nel World Tour, e il giovane Kristaps Smits, 20 anni, che si affaccia al mondo del World Tour per le prime volte dopo aver ottenuto grandi risultati a livello giovanile. Il loro unico risultato nel World Tour risale proprio a Kish Island dove hanno chiuso al nono posto.

Così le semifinali dei gironi: Pool D: Lysikowski/Rudol (Pol)-Myslivecek/Pihera (Cze) 2-0 (21-9, 21-12), Appelgren/Boman (Swe)-Overgaard/Jonassen (Den) 2-0 (21-15, 21-15). Pool C: Thole/Wickler (Ger)-Breer/Haussener (Sui) 2-0 (21-16, 21-15), Nurminen/Siren (Fin)-Åhman/Annerstedt (Swe) 2-0 (21-16, 21-14). Pool B: Abbiati/Andreatta (Ita)-Schnetzer/Müllner (Aut) 1-2 (25-23, 14-21, 13-15), Regza/Smits (Lat)-Herrmann/Simonsson (Swe) 0-2 (24-26, 19-21). Pool A: Penninga/Van Steenis (Ned)-Retterholt/Solhaug (Nor) 2-0 (21-19, 21-18), Boehlé/van de Velde (Ned)-Tholse/Molin (Swe) 1-2 (19-21, 21-15, 11-15).

Così le finali dei gironi (vincente ai quarti, perdente agli ottavi di finale): Penninga/van Steenis (Ned)-Molin/Tholse (Swe) 2-1 (21-13, 18-21, 15-10), Herrmann/Simonsson (Swe)-Mullner/Schnetzer (Aut) 2-1 (25-23, 16-21, 15-11), Thole/Wickler (Ger)-Nurminen/Siren (Fin) 2-1 (21-13, 18-21, 15-10), Lysikowski/Rudol (Pol)-Appelgren/Boman (Swe) 2-0 (21-13, 21-16).

Così le finali per il terzo posto dei gironi in programma stamani (vincente agli ottavi, perdente 13mo posto): Boehle/van de Velde (Ned)-Retterholt/Solhaug (Nor), Regza/Smits (Lat)-Abbiati/Andreatta (Ita), Ahman/Annerstedt (Swe)-Breer/Haussener (Sui), Jonassen/Overgaard (Den)-Myslivecek/Pihera (Cze).