MotoGP, Valentino Rossi: “Siamo pronti a lottare con i migliori fin da Losail”

Desideroso di correre e competere. E’ questo il Valentino Rossi che si appresta a vivere il primo weekend a Losail (Qatar) per il primo round del Mondiale 2018 di MotoGP.

I test pre-stagionali hanno dato riscontri altalenanti al campione di Tavullia e va da sé che ogni considerazione va fatta tenendo conto delle indicazioni che essi hanno fornito in relazione al materiale provato in pista: “Dopo un lungo inverno, siamo finalmente arrivati alla prima gara di questa nuova stagione e, dopo molti test, arrivare alla prima gara è sempre bello. I test pre-stagionali sono stati importanti, perché abbiamo capito i nostri punti deboli e quelli forti” ha dichiarato Rossi.

Conscio delle difficoltà e del grande livello di competizione il 46 ha aggiunto: “Dobbiamo continuare a lavorare, ma tutti in Yamaha vogliono migliorare per fare delle belle gare e vincere. Ci siamo preparati per questa prima gara durante gli ultimi test, ma abbiamo ancora le sessioni di prove libere per migliorare e fare un altro step. Mi sento bene, mi sono allenato bene quest’inverno e sono pronto per iniziare questa nuova stagione insieme alla mia M1, al mio team ed a tutta la Yamaha. Sarà una stagione interessante: sembra che ci siano molti piloti veloci, ma siamo pronti a fare del nostro meglio!”.

Foto: Valerio Origo