F1, Lewis Hamilton: “Firmerò il nuovo contratto con la Mercedes e voglio il quinto titolo”

“Non c’è ancora niente di ufficiale, ma nell’arco di questa stagione firmerò il nuovo contratto con la Mercedes. Ci stiamo parlando, il clima tra me e il team è molto rilassato, c’è la volontà di continuare e troveremo un terreno comune per l’accordo“. Sono queste le parole del campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, oggi presente nella sede della Petronas, la società di lubrificanti fornitrice della scuderia tedesca che ha un centro di ricerca a Santena (Torino).

Protagonista con la nuova W09 di test a Barcellona in cui la velocità della nuova vettura è stata a tratti impressionante, Lewis ha espresso tutto la voglia di competere e confermarsi al vertice: “Non ci accontentiamo, partiamo per vincere anche questo titolo mondiale. Nel team c’è voglia continua di progredire, nessuno si ferma, c’è ancora tanto a ottenere. Durante il weekend abbiamo tre motori da trattare con quanta più delicatezza possibile, ma in questi anni abbiamo spinto la tecnologia al limite e per questo siamo leader, non è una coincidenza se siamo i numeri uno. E vogliamo sempre progredire: se avessi visto qualcosa all’interno del team che mi facesse pensare a una sorta di stasi, avrei meno fiducia in questi ragazzi ma non è questo il caso, ci avviciniamo alla nuova stagione non da chi ha già vinto 4 Mondiali ma con la mentalità di voler vincere ancora“.

Hamilton guarda poi alla Red Bull più che alla Ferrari come possibile rivale: “Potenzialmente la Red Bull è molto competitiva“. E sulle novità regolamentari, a cominciare dalla riduzione delle power unit (da quattro a tre), il 4 volte iridato ha dichiarato “Avranno ancora più importanza perché chi troverà subito gli assetti giusti potrà far risparmiare chilometri ai propulsori“.













