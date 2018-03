Moto2, obiettivo Mondiale per Francesco Bagnaia. Raggiunta la maturità per giocarsi il titolo prima dell’approdo in MotoGP

“Il primo anno in Moto2 è stato ricco di soddisfazioni e risultati importanti, conseguiti grazie al lavoro di tutto il team. Abbiamo dimostrato di essere competitivi, abbiamo fatto esperienza nel nostro anno da Rookie della categoria e, grazie alle novità tecniche, adesso abbiamo l’opportunità di giocarci delle carte importanti per il Campionato. Siamo motivati a continuare il nostro percorso di crescita e a lottare con i più forti”. Queste le parole di Francesco “Pecco” Bagnaia in vista dell’inizio del Mondiale 2018 di Moto2, nella presentazione dello Sky Racing Team VR46.

Dopo aver messo in mostra grandi qualità velocistiche nel suo primo anno nella media cilindrata, condito da 4 podi, questa è la stagione della riconferma in sella alla Kalex del team di Valentino Rossi. Un’investitura importante per un pilota che già avrà la certezza l’anno prossimo di salire di categoria. Il 21enne nativo di Torino sarà infatti in sella alla Ducati del Team Pramac e quindi anche la Casa di Borgo Panigale crede molto nelle sue qualità. “Sono davvero felice, è qualcosa di incredibile – spiegava il piemontese a Sky Sport 24 – Andrò a correre in una squadra che mi ha voluto fortemente. Stavamo pensando al salto in MotoGP sin dalla conclusione del campionato 2016, ma ora finalmente tutto è diventato realtà. Correrò nella classe regina con la Ducati, sarà davvero fantastico”.

Doti fuori dal comune quelle del centauro italiano che ora debbono trovare la giusta dimensione in una classe che, negli ultimi anni, si è dimostrata propedeutica per i successi in MotoGP. Viene in mente l’esempio di Johann Zarco, due volte campione del mondo nel 2015-2016 ed ora tra gli osservati speciali della massima espressione del motociclismo mondiale, sulla Yamaha del Team Tech3.

L’Italia sogna dunque di bissare il successo di Franco Morbidelli (in MotoGP da quest’anno) grazie a “Pecco” che ha tutto per far bene. Gli avversari saranno Alex Marquez e le KTM ma il torinese, già dai primi test invernali, ha fatto vedere di stare sul pezzo. Non resta che far seguire i fatti alle parole ed attendere i riscontri della pista, giudice inappellabile del Motomondiale.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo