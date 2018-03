MotoGP, Valentino Rossi infinito! Che guerriero, podio fondamentale a 39 anni! E se la Yamaha sarà costante…

Il Leone non muore mai, trova sempre le energie per ruggire, per marcare il territorio, per fare capire che lui c’è sempre e che è pronto a dominare e a controllare tutto quello che gli sta attorno, anche se gli anni passano e nuovi fenomeni si affacciano nel territorio della leggenda vivente. Valentino Rossi si conferma un guerriero infinito e a 39 anni sale sul podio ancora una volta, conquistando un fondamentale terzo posto nel GP del Qatar, la gara d’apertura del Mondiale MotoGP.

La prestazione del Dottore è stata di assoluto livello: scattato dall’ottava posizione, è riuscito a rientrare subito nella lotta per i piazzamenti che contano, ha tenuto il passo di Dovizioso e Marquez fino al penultimo giro quando poi il forlivese ha alzato il ritmo per battere lo spagnolo. La resistenza del centauro di Tavullia è stata encomiabile e ha confermato per l’ennesima volta che è perfettamente integro, che la sua età biologica è decisamente inferiore rispetto a quella anagrafica e che può essere assolutamente competitivo ai massimi livelli. Molti hanno criticato la sua scelta di firmare un rinnovo di contratto per altre due stagioni e di rimanere in sella fino a quasi 42 anni ma oggi è arrivata la risposta più nitida di tutte (e non ce n’era bisogno): Valentino Rossi è immortale e ha tutte le doti, la classe e i mezzi tecnici per rimare ai vertici, per ben figurare, per dire la sua per le posizioni che contano.

Il Dottore non è stanco, ha la voglia e la grinta di un ragazzino, lo si percepisce in ogni momento. Come spesso gli accade è andato in difficoltà tra prove libere e qualifiche, in gara si è trasformato e ha piazzato la stoccata da vero Campione qual è. Certo, non basta il pilota per poter primeggiare: c’è bisogno di una grande Yamaha. Oggi la moto lo ha sostenuto parzialmente, per battagliare concretamente con Marquez e Dovizioso servirà un mezzo decisamente più prestazionale e con meno problemi, che riesca a essere più continuo. Questo Valentino Rossi può davvero lottare per il Mondiale, il sogno della Decima è più vivo che mai, lui ci crede fermamente: la corsa sarà durissima ma per il mago delle imprese tutto è possibile, soprattutto dopo una gara di questa sostanza.













(foto Valerio Origo)