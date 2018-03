MotoGP, Andrea Dovizioso BOLIDE ROSSO! Che vittoria a Losail su Marc Marquez! Ottimo terzo Valentino Rossi!

Andrea Dovizioso bolide rosso! Il ducatista inizia alla grande il suo campionato del mondo nella classe MotoGP a Losail (Qatar) ed interrompe la sequenza dei secondi posti in questo appuntamento. Vittoria d’autorità, in volata, contro un mai domo Marc Marquez (Honda). Una gara tattica e poi fuochi e fiamme nelle ultime tornate. Terzo posto per un ottimo Valentino Rossi che, con la Yamaha attuale, ha fatto il massimo.

Da segnalare il 5° posto di Danilo Petrucci sull’altra Rossa del Team Pramac e caduta per lo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati). Sesta e settima posizione per le due Yamaha e Honda ufficiali di Maverick Vinales e Daniel Pedrosa mentre Franco Morbidelli chiude 12° sulla Honda del Team Marc VDS.

Pronti, via e Zarco tiene la vetta mentre è furibondo lo scatto dalla casella n.8 di Valentino Rossi che in un giro si porta in terza piazza mentre negativa la partenza di Dovizioso e Lorenzo, costretti ad inseguire. Si crea un terzetto di testa con il francese, Marquez e Rossi ma in verità il ritmo non è insostenibile per gli altri. Dovizioso risale la china in sesta piazza, inseguito da un Rins, sulla Suzuki, in grande spolvero. Affondano invece sia Lorenzo (11°) che Vinales (13°).

Rompe gli indugi Rossi su Marquez, mettendosi in marcatura diretta su Zarco e poi Dovizioso che, con una staccata da straccio di licenza, si libera di Petrucci e Crutchlow, guadagnandosi la quarta piazza. Si forma un gruppo di 7 piloti davanti con un ritmo da 1’55″5 in cui tutti sembrano giocare con la gestione degli pneumatici.

Ai -10 dalla fine, fuochi d’artificio con Marquez e Dovizioso che si fanno vedere alle spalle di Zarco mentre Rossi fa i conti con un’anteriore non precisa come lui vorrebbe. C’è una mini selezione di cinque piloti con Crutchlow a chiudere il gruppo mentre escono di scena Rins ed un anonimo Lorenzo. Va in scena la rimonta di Vinales, dopo un avvio orrendo, guadagnando l’ottava posizione, in cerca del ricongiungimento con Petrucci (settimo).

A 5 tornate dal termine, si sviluppa un’altra gara con Dovizioso, Marquez e Rossi che si liberano di Zarco giocandosi il podio. Super giro del ducatista in 1’55″2 ma il Cabronçito tiene botta come anche Valentino. Nell’ultimo giro succede di tutto: vanno via il “Dovi” e Marc mentre la Yamaha del “Dottore” cede chiudendo comunque terzo. Ci prova come al solito all’ultima curva il 93 ma scientifico e razionale il forlivese batte ancora il campione del mondo in volata.

ORDINE D’ARRIVO – GP QATAR 2018 – MOTOGP

POS # RIDER GAP 1 4 A. DOVIZIOSO 42:34.654 2 93 M. MARQUEZ +0.027 3 46 V. ROSSI +0.797 4 35 C. CRUTCHLOW +2.881 5 9 D. PETRUCCI +3.821 6 25 M. VIÑALES +3.888 7 26 D. PEDROSA +4.621 8 5 J. ZARCO +7.112 9 29 A. IANNONE +12.957 10 43 J. MILLER +14.594













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo