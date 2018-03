MotoGP, Test Losail 2018 – Maverick Viñales: “Dobbiamo migliorare in accelerazione e percorrenza di curva”

Maverick Viñales è chiaramente soddisfatto della prima giornata di test MotoGP a Losail, chiusa con il miglior tempo. Lo spagnolo ha commentato così a Marca la sua prestazione, soffermandosi sulle aree su cui c’è ancora da lavorare. “All’inizio non mi sentivo molto bene, poi però ho trovato confidenza con l’avantreno e le cose sono migliorate giro dopo giro. Ci sono ancora cose da migliorare, soprattutto l’accelerazione e la percorrenza di curva. Domani ci concentreremo su questo“.

Viñales mantiene comunque i piedi per terra. “In Thailandia abbiamo fatto dei passi indietro, qui proveremo ad andare passo a passo. Avevamo problemi in frenata ma oggi, cambiando la configurazione, mi sono trovato meglio. Possiamo ancora migliorare il freno motore. Alla fine mi sono concentrato molto sullo stile di guida, provando una serie di giri veloci. La moto è andata bene, ma questo è un circuito che si adatta bene, con molte curve veloci“. Lo spagnolo non si è poi sbilanciato sul confronto con il compagno di squadra Valentino Rossi. “Non so che tipo di lavoro abbia fatto. So che la configurazione che ho usato io lui l’ha già utilizzata con buoni risultati“.













