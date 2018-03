MotoGP: presentata a Noale la nuova Aprilia. La RS-GP 2018 vuole stupire nel prossimo Mondiale 2018

Presso la sede ufficiale dell’Aprilia, sono ufficialmente stati tolti i veli alla RS-GP che vedremo esibirsi nel Mondiale 2018 di MotoGP. La moto sarà sviluppata del Team Gresini Racing, che lo scorso anno ha mostrato chiari segnali di vitalità nella massima cilindrata.

Confermata la livrea tricolore, con il bianco-rosso-verde italiano, mentre da notare la nuova carena studiata per trarre benefici dal punto di vista aerodinamico, rimanendo entro i limiti regolamentari. In sella alla nuova creatura veneta, Aleix Espargaró e Scott Redding vorranno regalarsi soddisfazioni in quest’annata. Lo spagnolo, già in evidenza nel 2017, è intenzionato a dar seguito alle prestazioni positive della stagione passata mentre il britannico vuol rilanciarsi dopo l’esperienza non così fruttuosa sulla Ducati del Team Pramac

“Per noi non tutti i risultati andranno bene – ha dichiarato Romano Albesiano, il progettista della Aprilia MotoGP – Il 2017 è stato molto positivo come prestazioni, ma in realtà il merito è di tutta la squadra, formata da uomini di altissimo livello. La pressione c’è, ma siamo abituati e ci stimola. Quando sale ovviamente c’è un po’ di sofferenza, ma è anche giusto così. La RS-GP 2018 esprime ancora l’italianità del progetto. E’ una derivazione della 2017, anche se in realtà abbiamo messo le mani su tutto, dal telaio, al forcellone, al motore che ha delle novità. Ci siamo concessi anche la chicca dell’estetica del telaio, riportando le forme della gloriosa RSV4, volevamo mantenere un collegamento con le moto di produzione. Il nostro obiettivo stagionale è avvicinarsi ulteriormente ai primi, abbiamo due piloti in grado di stare in top10, ma possiamo anche arrivare alla top5. Penso che se cresceremo molto possiamo ambire a qualcosa di più“.

“Durante l’inverno mi sono allenato molto in montagna, fra escursioni sulla neve e bicicletta – ha dichiarato Espargaro – Sono molto motivato e ho fiducia nella RS-GP 18 perché si adatta più al mio stile di guida. Lo scorso anno abbiamo cercato di crescere e migliorare il mezzo secondo le mie necessità, per me è molto importante essere rimasto qui, proprio perché vogliamo crescere ancora”.

“Mi aspetto molto da questa stagione, è la prima volta che lavorerò per un team ufficiale e ho subito visto che è tutto fantastico. Sono già molto contento dei passi avanti fatti in inverno. Dire gli obiettivi ora è difficile, ma i passi avanti fatti fino ad ora mi danno moltissima fiducia”, ha sottolineato Redding.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Aprilia