MotoGp, Mondiale 2018: Valentino Rossi, un eroe senza tempo che sfida le logiche della ragione

Ha fermato il tempo come se fosse il dio Crono, ha bevuto un elisir di lunga vita, il suo orologio biologico segue ritmi sconosciuti alla maggior parte dei comuni mortali, la carta d’identità è un mero documento che non corrisponde alle reali potenzialità del proprio corpo: Valentino Rossi sembra essere immortale, un vero highlander infinito e leggendario, un guerriero inscalfibile dall’inesorabile passare degli anni e delle stagioni, un condottiero unico pronto per l’ennesima battaglia e con l’ossessione del decimo titolo iridato.

A 39 anni il Dottore è ancora sulla cresta dell’onda, pronto per affrontare un nuovo Mondiale di MotoGP e con l’obiettivo di poter lottare ancora per il primo posto, per poter stappare lo champagne a fine anno e fare un ulteriore passo nel mito del motociclismo. Una leggenda vivente che non si dà pace, che vuole a tutti i costi tornare a primeggiare, con la stessa voglia di quando era un ragazzino e che è ancora pronto per sfidare tutte le logiche della ragione, per riscrivere trattati di anatomia e biologia e dimostrare che davvero l’età non conta quando uno è un Campione nato.

Si prospetta comunque un’annata tutta in salita per Valentino Rossi visti gli esiti altalenanti dei test svolti nelle ultime settimane. La Yamaha ha migliorato notevolmente la moto della scorsa stagione (non era certo un’impresa) ma la casa dei tre diapason deve continuare a lavorare per permettere al centauro di Tavullia di essere davvero competitivo per tutti i 19 Gran Premi previsti in calendario e per lottare concretamente per l’obiettivo più importante. Se la dovrà vedere con avversari più giovani, sarà un vero e proprio scontro generazionale con l’indemoniato Marc Marquez che sembra poter prendere l’eredità del nostro fenomeno (quantomeno a livello di vittorie) ma anche con il compagno di scuderia Maverick Vinales, oltre che con lo scalpitante Andrea Dovizioso.

Questa non sarà l’ultima stagione agonistica di Valentino che dovrebbe proseguire per altre due stagioni in sella alla Yamaha: correrà oltre i 40 anni, con la passione del primo giorno, con l’ardore di un adolescente, con la testa e la maturità di un veterano dalle mille battaglie. Nel weekend si riparte con il GP del Qatar: una nuova avventura è all’orizzonte, per non smettere di sognare.













(foto Valerio Origo)