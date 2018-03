MotoGP, Mondiale 2018: i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Marc Marquez davanti a tutti, Valentino Rossi…

Il countdown verso l’inizio del Motomondiale prosegue inesorabile. Il primo appuntamento sarà, come oramai consuetudine, il GP del Qatar, sotto le luci dei riflettori di Losail. Sarà l’occasione per vedere finalmente all’opera le nuove moto. Poco è cambiato nella griglia di partenza; niente, invece, nei rapporti di forza, come testimoniano anche le quote dei bookmakers.

Il favorito è sempre Marc Marquez, alla ricerca del settimo titolo Mondiale, il quinto in sei stagioni in MotoGP. Sarà ancora lo spagnolo l’uomo da battere, stando alla storia recente e ai test pre-stagionali. La pensano così anche le principali case di scommesse, che quotano il Cabroncito sotto il 2. È Eurobet a pagare meno per la vittoria di MM93, 1.60, quota che cresce con Sisal e Bwin, fino ad arrivare all’1.85 proposto da Snai. Diverso, invece, il discorso che riguarda il principale rivale dello spagnolo.

Il pensiero è unanime: sarà anche quest’anno Andrea Dovizioso a contendere a Marquez la vittoria finale. Le quote però sono più varie. Sisal e Snai offrono la vittoria di Dovi a 6.50, mentre Eurobet e Bwin vedono ancora meno probabile il trionfo dell’italiano, addirittura a 8.00. Non solo, Bwin mette sullo stesso piano Dovizioso e Maverick Viñales (8.00, come Snai), quotato invece a 9.00 da Eurobet. Secondo Sisal, invece, c’è più equilibrio alle spalle di Marquez, con Viñales e Jorge Lorenzo che hanno le stesse possibilità (7.50). Proprio lo spagnolo della Ducati sarà un’incognita in questa stagione, chiamato a riscattare l’opaco (a dir poco) 2017, tanto da mandare in “confusione” i bookmakers. La quota di Jorge, infatti, sale progressivamente a 9.00, offerto da Eurobet e Bwin, fino al 12.00 della Snai.

E Valentino Rossi? I bookmakers mettono il Dottore in seconda fila. Snai è l’unica a considerare il pilota di Tavullia più avanti rispetto a Lorenzo, quotando il decimo titolo Mondiale di VR46 proprio a 10.00. Bwin offre la stessa quota, mentre Sisal dà a 9 il trionfo di Rossi, meno probabile secondo Eurobet (11.00). A chiudere il cerchio dei top team, invece, è Dani Pedrosa, la cui quota oscilla dal 12 di Snai al 16 di Eurobet e Sisal fino al 17 di Bwin. I bookmakers, infatti, credono molto di più alla sorpresa Johann Zarco, sempre più convincente con la Yamaha del team Tech3: Snai ed Eurobet lo quotano alla pari rispetto allo spagnolo della Honda, mentre secondo Bwin e Sisal è più probabile l’exploit del francese (15.00 e 12.00).













