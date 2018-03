MotoGP, Maverick Vinales: “Ho bisogno di tanti giri. Abbiamo trovato un set-up che funziona”

Inizio di stagione deludente per Maverick Vinales, spagnolo della Yamaha che in Qatar, nel primo GP di questo Mondiale di MotoGP, si è dovuto accontentare di una sesta piazza in rimonta. Il pilota iberico ha visto sfrecciare sul podio invece il suo più anziano compagno di squadra Valentino Rossi. Il feeling con la moto non è ancora quello dei giorni migliori: “Guardando indietro, è come se avessi perso tre mesi e la moto è completamente diversa dal test. Il telaio è lo stesso ma il set-up no. Il punto di forza dello scorso anno erano le curve veloci e ora sembra sia tornato, e questo aiuta molto insieme alla mia motivazione. Ma ora che abbiamo ritrovato un buon ritmo di gara, dobbiamo vedere cosa succede nei prossimi GP” le sue dichiarazioni a motorcyclenews.com.

Prosegue: “Nei test, a volte abbiamo risolto i problemi per alcuni giri, senza carburante e, gomme nuove. Ma per il ritmo non ho mai sentito di averlo fatto in gara. Ora tutto ciò di cui ho bisogno sono giri, giri, giri e per riprendere la sensazione che avevo l’anno scorso. Ora abbiamo trovato un set-up che funziona andando nella direzione opposta rispetto ai test e trovato qualcosa che mi piace davvero. Mi sento meglio in moto e ho recuperato i miei punti di forza”.













