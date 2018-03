MotoGP, Jorge Lorenzo: “Voglio diventare il secondo campione del mondo della storia della Ducati, il resto non mi interessa”

“Se otterrò dei risultati, il mio valore sarà più alto, in caso contrario potrebbe ridursi un po’. La mia fortuna è che il mio curriculum è molto buono e questo aiuta sempre. L’unica cosa che mi preoccupa ora è essere veloce ed ottenere la mia prima vittoria nel più breve tempo possibile. Il resto sono cose di cui si occuperà il mio manager. Io non perdo nemmeno un minuto a pensarci“.

Con queste parole Jorge Lorenzo (fonte it.motorsport.com) ha parlato del suo futuro in Ducati. Le prestazioni del maiorchino, nel confronto diretto con Andrea Dovizioso, non sono state all’altezza della situazione e la sua posizione in squadra è un po’ traballante. Ne è consapevole Jorge che, dunque, preferisce concentrarsi sulla pista, volendo migliorare quegli aspetti che, ancora, non gli consentono di esprimere tutto il suo potenziale: “La mia priorità è quella di portare a termine ciò che ho iniziato, cercando di diventare il secondo campione del mondo della storia della Ducati. Perché ciò accada, dobbiamo prima vincere una gara, poi la seconda, la terza, la quarta e allora forse si lotterà per il titolo”.













Foto: Valerio Origo