MotoGP, il calendario completo del Mondiale 2018: tutte le date e il programma. 19 GP per assegnare il titolo

Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione a Losail in Qatar e si concluderà a Valencia con la novità della Thailandia.

Il programma è davvero fittissimo con le gare che si svilupperanno dal 18 marzo al 18 novembre: Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo si sfideranno per il titolo iridato in una lotta appassionante. Si incomincia, come detto, dall’asfalto qatariano per rimane fuori dall’Europa anche per le prove in Argentina e negli USA prima di tornare nel Vecchio Continente con la classica tappa di Jerez de la Frontera del 6 maggio. Confermato il mese di pausa estiva tra Sachsenring e Brno (15 luglio-5 agosto). Di seguito il calendario completo del Mondiale 2018:

CALENDARIO MOTOGP 2018

ATE GRAN PREMIO CITTA’/CIRCUITO 16-18 marzo GP Qatar Losail 6-8 aprile GP Argentina Termas de Rio Hondo 20-22 aprile GP Americhe Austin 4-6 maggio GP Spagna Jerez 18-20 maggio GP Francia Le Mans 1-3 giugno GP Italia Mugello 15-17 giugno GP Catalunya Barcellona 29 giugno -1° luglio GP Olanda Assen 13-15 luglio GP Germania Sachsenring 3-5 agosto GP Repubblica Ceca Brno 10-12 agosto GP Austria Spielberg 24-26 agosto GP Gran Bretagna Silverstone 7-9 settembre GP San Marino Misano 21-23 settembre GP Aragon Aragon 5-7 ottobre GP Thailandia Buriram 19-21 ottobre GP Giappone Motegi 26-28 ottobre GP Australia Phillip Island 2-4 novembre GP Malesia Sepang 16-18 novembre GP Comunità Valenciana Valencia













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola