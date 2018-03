MotoGP, GP Qatar 2018: risultato e classifica prove libere 1. Andrea Dovizioso subito al comando. Valentino Rossi è in scia, Marc Marquez terzo

Andrea Dovizioso si trova a suo agio a Losail. Un feeling confermato dal risultato delle FP1 del GP del Qatar, in cui Dovi ha piazzato la sua Ducati davanti a tutti, con il tempo di 1’55″366. Un tempo lontano oltre un secondo dal miglior crono fatto segnare da Zarco negli ultimi test della scorsa settimana, dal momento che le prove libere 1 si sono svolte in condizioni differenti (anche rispetto alla gara, che sarà alle 17 italiane), ma comunque indicativo sui valori in pista. Il crono è stato ottenuto, tra l’altro, con la gomma morbida, la stessa che potrebbe essere utilizzata in gara.

Dovizioso si è mostrato già particolarmente in palla e lo stesso si può dire per Valentino Rossi. Fresco di rinnovo, il Dottore ha portato la sua Yamaha in scia alla Ducati, con soli 61 millesimi di differenza. Il miglior modo per iniziare il primo weekend dell’anno, dopo i dubbi e le incertezze lasciati dai test. Ma Marc Marquez è lì in agguato, in terza posizione, staccato di poco più di tre decimi da Dovizioso, facendo già vedere i suoi classici numeri delle prove libere, nella ricerca del limite.

Molto bene Andrea Iannone, sempre più a suo agio sulla Suzuki, portata in quarta posizione a quattro decimi da Dovizioso. Dietro di lui lo spagnolo Jorge Lorenzo, a mezzo secondo dal compagno di box, seguito dal francese Johann Zarco, confermandosi come un potenziale outsider in vista di domenica. In top ten anche la Honda LCR del britannico Cal Crutchlow e l’altra Suzuki dello spagnolo Alex Rins, così come le Ducati di Danilo Petrucci e dello spagnolo Tito Rabat, entrambi a sette decimi. Fuori dalla top ten, undicesimo Maverick Viñales, che però si è dedicato a prove di elettronica e set-up, senza mai cercare l’attacco al tempo. Ultimo tempo, invece, per Franco Morbidelli.













