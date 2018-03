MotoGP, GP Qatar 2018: qualifiche (sabato 17 marzo). Programma, orari e tv. Come vederle su Sky e TV8

Sabato 17 marzo saranno le qualifiche del Mondiale di MotoGP ad animare il GP del Qatar 2018. Sul circuito di Losail, le luci artificiali metteranno in mostra il darsi in pista dei piloti della classe regina. Sarà ancora duello tra Marc Marquez ed Andrea Dovizioso? Valentino Rossi, fresco di rinnovo con la Yamaha, sarà della partita? E come si comporteranno Lorenzo, Pedrosa e Zarco? Tanti i quesiti a cui solo il time-attack potrà dare risposta. Di seguito la programmazione televisiva, ricordandovi che sarà possibile seguire grazie alle DIRETTE LIVE di OASport tutto quel che accadrà sul tracciato qatariano.

LA PROGRAMMAZIONE DI OASPORT

Sabato 17 marzo

ore 10.40-11.20, Moto3, Prove libere 3, DIRETTA LIVE

ore 11.35-12.20, Moto2, Prove libere 3, DIRETTA LIVE

ore 12.35-13.20, MotoGP, Prove libere 3, DIRETTA LIVE

ore 14.45-15.25, Moto3, Qualifiche, DIRETTA LIVE

ore 15.40-16.25, Moto2, Qualifiche, DIRETTA LIVE

ore 16.40-17.10, MotoGP, Prove libere 4, DIRETTA LIVE

ore 17.20-17.35, MotoGP, Qualifica 1, DIRETTA LIVE

ore 17.45-18.00, MotoGP, Qualifica 2, DIRETTA LIVE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Valerio Origo