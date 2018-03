LIVE MotoGP, GP Qatar 2018 in DIRETTA: qualifiche (sabato 17 marzo). Tutti gli aggiornamenti e la classifica in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar) si preannuncia una sfida appassionante. Andrea Dovizioso ha fatto vedere ieri, nel corso dei primi turni di libere, di avere un gran passo per il time-attack e la gara. Quest’oggi si aspetta di affinare le sue armi e centrare il bersaglio grosso. Non sarà però cosa facile. Marc Marquez e le Honda non staranno a guardare come anche le Yamaha con un Valentino Rossi, fresco di rinnovo contrattuale, motivatissimo a far bene. Possibili sorprese le due Suzuki di Andrea Iannone ed Alex Rins che possono essere della partita al pari delle Ducati Pramac di Danilo Petrucci e Jack Miller. Un grande show è quello che ci aspettiamo anche in Moto2 e Moto3 dove la pattuglia italiana vorrà dimostrare tutte le proprie qualità al cospetto dei soliti fortissimi spagnoli.

Tanti spunti interessanti da vivere in nostra compagnia grazie alla DIRETTA LIVE di OASport delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.40 con le prove libere 3 della Moto3. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo