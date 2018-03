Scomparso Ivano Beggio, storico Presidente dell’Aprilia: aveva lanciato Valentino Rossi e Max Biaggi

Il mondo del motociclismo è in lutto. Ivano Beggio, storico Presidente dell’Aprilia, è scomparso all’età di 73 anni a causa di una malattia che ha combattuto a lungo. Il suo nome è indissolubilmente legato a quello della casa di Noale, diventata un’azienda di fama internazionale proprio durante la sua presidenza e poi confluita nel Gruppo Piaggio nel 2004.

Veneto nato a Rio San Martino il 31 agosto 1944, Ivano si era appassionato ai motori fin da giovane e aveva affiancato il papà Alberto nella fabbrica artigianale di biciclette Aprilia. Negli anni ’70 l’apertura a motociclette e scooter e la conseguente crescita: negli anni ’80 l’Aprila diventa il marchio leader nella produzione di moto di piccola cilindrata, poi nel 1991 nasce Scarabeo, nel 1998 l’ingresso sul mercato delle moto di grossa cilindrata. Tanti lo ricordano per avere lanciato due grandi campioni come Valentino Rossi e Max Biaggi ma anche altri grandi talenti sono passati dalla casa di Noale come Jorge Lorenzo e Marco Melandri. Indimenticabili le tante vittorie nel Motomondiale. Si attendono comunicazioni su data, orario e luogo dei funerali.













(foto profilo Twitter Aprilia)