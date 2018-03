MotoGP, GP Qatar 2018 – Johann Zarco: “Non so cosa farò nel 2019. Penso solo a fare bene su ogni circuito”

Johann Zarco è uno dei piloti che destano maggiore interesse alla vigilia della stagione di MotoGP. Ai nastri di partenza del GP del Qatar, infatti, il francese è un outsider di rilievo, oramai una certezza al top con la sua Yamaha Tech3. “Non mi aspettavo di essere in questa posizione. Ma essere in testa alla gara proprio qui, un anno fa, mi ha dato fiducia. Il modo in cui ho concluso la stagione, poi, mi ha permesso di capire qualcosa in più rispetto agli altri piloti. Ai test sono stato contento di stare in testa, certo è solo un giro, ma c’è il desiderio di ripetermi nel weekend di gara“.

Uno dei temi caldi, però, per il team Tech3 è il divorzio con Yamaha e il passaggio alla KTM previsto per il 2019. “Questo non cambierà i piani: Tech 3 andrà con KTM ma ora abbiamo una moto Yamaha che il team conosce e che sta andando molto bene. Personalmente non so cosa farò l’anno prossimo. Voglio solo sfruttare bene la moto e consentire al team di concludere il rapporto con la Yamaha al meglio“. A proposito della casa dei tre diapason, le porte del team ufficiale si sono chiuse, almeno fino al 2020, visto il rinnovo di Valentino Rossi. “Penso che dobbiamo solo ringraziarlo, perché lui realizza il sogno di noi piloti emergenti. Se lui avesse smesso prima, noi magari saremmo passati in MotoGP prima ma senza la possibilità di competere con lui. Siamo fortunati“.

Sulla lotta per il Mondiale, poi, Zarco non ha dubbi su chi sarà l’uomo da battere. “Ci saranno tanti piloti che potranno lottare, ma ci sarà Marc Marquez davanti a tutti. L’obiettivo del campionato è batterlo, perché è il più costante, il punto di riferimento“. Qualche chance anche per lui? “È una grossa domanda, difficile dirlo. È il mio secondo anno. Il primo obiettivo è arrivare quanto meno nelle prime cinque posizioni. Se poi penso al passo che avevo a fine stagione allora penso che potrò lottare per le prime tre posizioni in ogni pista. Ma è più facile dirlo che farlo. Devo solo capire come sfruttare al massimo la moto su ogni circuito“.

Nuovo anno, nuovo compagno di squadra, il malese Hafizh Syahrin. “Sono contento per lui. Credo che in Thailandia e Malesia saremo un po’ come superstar, soprattutto lui. Io sarò al suo fianco, sarà molto bello. Ha molto sostegno da tutto il Paese“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo