MotoGP, GP Qatar 2018 – Danilo Petrucci: “Che casino in qualifica. Contento della prima fila, sono lì con gomme usate”

Danilo Petrucci scatterà dalla terza posizione nel GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il pilota della Ducati ha conquistato la prima fila e partirà alle spalle di Zarco e Marquez, motivato a lottare per il podio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un bel casino. Durante la prima uscita c’era tanta gente e non volevo tirarli. Non ho scaldato la gomme. Poi ho provato ad uscire da solo, ma c’erano tutti i piloti. E’ stato abbastanza pericoloso perché gli altri mi seguivano. Zarco ha fatto un giro incredibile, io ho preso una piccola chiusa ma ho tenuto duro. Non sapevo di aver fatto la prima fila ma sono contento. Oggi con gomme usate sono sempre stato lì, e adesso ho fatto un gran tempo”.















