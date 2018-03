MotoGP, GP Qatar 2018: Andrea Dovizioso può vincere, Valentino Rossi sogna la rimonta

22 giri, ore 17.00 e le luci artificiali pronte ad illuminare la scena. Il giorno dell’esordio del Mondiale 2018 di MotoGP è finalmente giunto e Losail (Qatar) sarà teatro della prima recita. Le qualifiche sono state solo un antipasto: pole, con record della pista sul giro secco, di Johann Zarco davanti a Marc Marquez e Danilo Petrucci; Andrea Dovizioso quinto e Valentino Rossi ottavo; 10 piloti in 7 decimi di secondo.

Una gara appassionante si prevede ed il “Dovi” ed il “Dottore” possono regalarci emozioni particolari. Il forlivese sembra essere quasi un’altra persona rispetto agli anni passati: sicuro del fatto suo e desideroso di raggiungere traguardi ambiziosi in sella alla Ducati. Il passo c’è ed è straordinario. Tutti ci aspettavamo infatti la prima pole ma, anche per un po’ di traffico nell’ultimo tentativo, qualcosa non è andato per il verso giusto. Nessun problema, la velocità dimostrata dalla GP18, tra le sue mani, è notevolissima. Non resta che dimostrarlo.

Non sarà facile. L’equilibrio al vertice è molto e, specie nei primi giri, il GP sarà simile ad un rodeo. Bisognerà conservare lucidità e non eccedere perché vincerà chi avrà risparmiato maggiormente le gomme. Servirà dunque una strategia alla “Dovizioso”: veloce ma con controllo all’inizio e poi negli ultimi 10 giri il break decisivo.

Ancor più razionalità sarà richiesta a Rossi. Il pilota di Tavullia, dall’ottava casella, dovrà esibirsi in una delle sue rimonte. Ne ha facoltà: le prestazioni sulla durata non sono state affatto male ma la scelta delle mescole sarà determinante per stabilire se e quanto necessiterà guidare in condizioni difficili. Per la M1, in particolari condizioni di temperatura, lo sfruttamento delle Michelin è un enigma. Spetterà a Valentino ed al suo team trovare una soluzione, avendo dei dati confortanti.

Si prospetta un grande show. Non resta che attendere il semaforo verde e sognare un trionfo tutto italiano.













Foto: Valerio Origo