MotoGP, orario GP Qatar 2018: come vedere la gara in tv e in chiaro. Il programma e gli aggiornamenti in tempo reale

Rombano i motori, il Mondiale MotoGP prende finalmente il via con il GP del Qatar a Losail. Andiamo a scoprire tutte le informazioni necessarie per seguire la gara.

ORARIO D’INIZIO

Il GP del Qatar prenderà il via alle 14.00 con la Moto3, seguita alle 15.20 dalla Moto2. La MotoGP andrà in scena alle ore 17.00.

COME VEDERE LE GARE IN TV?

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su SkySport MotoGP (canale 208). Prevista la replica della MotoGP alle 21.30.

Per chi non fosse abbonato a Sky, il GP del Qatar andrà in onda in differita e in chiaro su TV8 a partire dalle 20.00 con la Moto3 (MotoGP alle 23.00).

COME SEGUIRE IL GP DEL QATAR IN TEMPO REALE

Ovunque siate, OA Sport vi aggiornerà in tempo reale, minuto per minuto, su quanto accade nel GP del Qatar grazie alla consueta Diretta Live testuale.









FOTOCATTAGNI