MotoGP, esordio positivo per Franco Morbidelli. “La prima gara ha aumentato la mia confidenza”

Franco Morbidelli ha cominciato la sua avventura in MotoGP con un 12° posto nel GP del Qatar. Il pilota romano è risultato il migliore tra i rookie e può guardare con fiducia alla stagione appena cominciata, la sua prima nella classe regina. Una sensazione positiva che lo stesso Frankie ha confermato, euforico, ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD subito dopo la gara. “È stato bello stare in mezzo a piloti come Lorenzo e Viñales!“.

Parole che tradiscono tanta comprensibile emozione, per un debutto voluto ma non per questo semplice. Morbidelli, infatti, è passato e sta passando attraverso un lungo processo di adattamento alla nuova moto e in Qatar il passo in avanti è stato notevole. “Ho avuto un passo migliore di quello che mi aspettavo e ringrazio la squadra. La gara mi ha aiutato a trovare più confidenza“. Franco ha dovuto confrontarsi con una dinamica differente in corsa, ben diversa da quella della Moto2, dalla cui esperienza ha comunque tratto qualcosa. “Bisognava gestire un po’ tutto. Ho provato a stare con gli altri per capire dove andavano meglio e peggio e per questo ho dovuto spingere e tirare le staccate come facevo in Moto2. Ma ho capito in che direzione lavorare“.

Lavorare, perché Morbidelli non è uno che si accontenta. Lo si vede spesso calmo e rilassato (e d’altronde il suo motto è “Frankie says relax”) ma è uno tosto e determinato. Per questo non può fermarsi davanti a un esordio certamente positivo ma guarda già avanti, al lavoro che c’è da fare per ridurre il gap dai migliori. “16 secondi sono tanti, ma dobbiamo andare un passo alla volta“. Proprio come ha sempre fatto lui nel corso della sua carriera. Le premesse per fare bene ci sono tutte e un passo alla volta Franco riuscirà a togliersi altre soddisfazioni anche in MotoGP.













Foto: Lorenzo Di Cola