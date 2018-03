MotoGP, clamoroso in Ducati: Danilo Petrucci al posto di Jorge Lorenzo? Tardozzi: “Tutto può essere…”

Festa grande in Ducati, per il primo GP stagionale in Qatar, vinto da Andrea Dovizioso. Tutti esultanti e contenti, meno uno, Jorge Lorenzo. Il Mondiale dello spagnolo è cominciato con un ritiro, dovuto ad un problema di cui a dire il vero non ha davvero colpe, visto che il freno anteriore ha deciso di abbandonarlo sul più bello (“ho dovuto buttarmi in terra per non finire contro il muro“, ha dichiarato il maiorchino). Non l’inizio ideale di quello che dovrebbe essere l’anno del riscatto, dopo una stagione di debutto abbastanza deludente.

Una stagione da cui dipende il futuro di Jorge, il cui contratto con la Ducati è in scadenza a fine 2018. Ma mentre Gigi Dall’Igna è lo sponsor principale del cinque volte campione del Mondo, Davide Tardozzi si è lasciato scappare un “tutto può succedere“, in riferimento proprio al rinnovo di Lorenzo. Una frase detta senza troppo peso, ma che inevitabilmente ha scatenato rumour e suggestioni. Come quella apparsa oggi su Marca, secondo cui a prendere il posto del pilota spagnolo a fine stagione potrebbe essere Danilo Petrucci.

Tardozzi ha in ogni caso precisato. “La nostra intenzione è quella di confermare entrambi i nostri piloti (anche Andrea Dovizioso non ha ancora rinnovato, ndr). Crediamo in Jorge e nelle sue qualità. Ancora non gli abbiamo dato una moto perfetta, ma ci siamo vicini. Aspettiamo ancora un po’. L’anno scorso è stato veloce a fine stagione, così come nei test a Sepang, poi ci siamo un po’ persi in Thailandia. Qui è andata male ma è stato solo per un inconveniente tecnico“.

L’ombra di Petrucci, però, aleggia ingombrante sullo sfondo. Il pilota italiano ha già dichiarato che vuole una moto ufficiale (inteso come team, visto che già ora guida una GP18) e proprio per questo motivo non proseguirà con Pramac (che per il 2019 ha già annunciato Francesco Bagnaia), andando a complicare i piani della Ducati. La casa di Borgo Panigale crede in Petrux, ma al tempo stesso è impegnata a regolare i delicati equilibri, soprattutto economici, tra Dovizioso e Lorenzo.













Foto: Valerio Origo