MotoGP, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo: quando guadagnare di più non significa lavorare meglio…

12.5 milioni per la seconda stagione contro 3 milioni. Questi i conti in casa Ducati relativamente alle cifre sborsate per gli ingaggi di Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso nel 2018. La differenza è netta ed anche se il “Dovi” ha denari a sufficienza “per arrivare alla fine del mese” probabilmente ha anche argomenti per tirare un po’ di acqua al suo mulino.

La stagione passata ed il titolo iridato sfiorato, contro un fenomeno come Marc Marquez, non sono aspetti trascurabili. 6 vittorie nel 2017 e l’esordio vincente del Qatar nella stagione corrente, battendo ancora una volta il Cabronçito in volata, aggiungono ulteriori elementi favorevoli alla causa del forlivese. Risultati che portano alla seguente conclusione: il maggior guadagno non è sinonimo di lavoro ben fatto.

I riscontri dicono questo e Lorenzo stesso ne è consapevole. E’ vero, nell’ultima gara in Qatar, il maiorchino ha avuto problemi tecnici e quindi il proprio valore non si è espresso. Tuttavia, nel corso del weekend e, andando ancor più indietro nel tempo, nei test pre-stagionali, Dovizioso è stato sempre davanti, con l’eccezione delle prove in Malesia. In Thailandia ed a Losail il differenziale tra i due è stato lampante per cui l’iberico deve dare delle risposte diverse.

Andato in archivio il primo weekend del Mondiale 2018, però, alcune voci dal paddock già parlano di un termine anticipato del matrimonio tra la Rossa ed il 5 volte campione del mondo. Visto che Andrea è ancora in attesa del rinnovo ed i diretti interessati stanno parlando (Ducati ed il centauro), forse, la scuderia di Borgo Panigale sarà costretta a scegliere e gli score della pista potrebbero aver messo in una posizione di forza il vincitore del GP del Qatar. Sarà veramente così?













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI