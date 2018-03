F1, McLaren e Force India chiedono che venga indagata la relazione Haas-Ferrari

La Force India e la McLaren vorrebbero che la FIA avviasse un’investigazione in merito al rapporto di collaborazione tra la Haas e la Ferrari. Le ottime prestazioni della scuderia americana nel GP di Australia (terza fila in qualifica, quarto e quinto posto nel primo segmento di gara prima degli errori di fissaggio gomma ai box) non hanno convinto alcune scuderie.

Le buone performance della Haas hanno sollevato delle domande sul rapporto di collaborazione con la Ferrari. Il Cavallino Rampante fornisce agli americani delle componenti che la scuderia non è obbligata a costruirsi da sola e permette anche alla Dallara, cioè la società che realizza il telaio della Haas, di utilizzare la sua galleria del vento.

Otmar Szafnauer, Chief Operating Officer della Force India, ha dichiarato che solleverà la questione durante il prossimo incontro dello Strategy Group: secondo lui non è possibile che una scuderia, in Formula Uno da appena due anni, riesca a costruire una vettura di questo livello: “Voglio anche io la loro bacchetta magica“. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Zak Brown, direttore esecutivo della McLaren, che vuole verificare la situazione da vicino ammettendo però che non ha prove per dire che la Haas stia svolgendo un lavoro irregolare. Pronta la risposta di Gunther Steiner, team principal della Haas, che a motorsport.com ha dichiarato: “Abbiamo una squadra che può essere orgogliosa di ciò che sta riuscendo a fare in questo momento. Non stiamo facendo nulla che non dovremmo o non possiamo fare“.













FOTOCATTAGNI