Motocross, GP Europa 2018: Pauls Jonass concede un’altra doppietta in MX2. Jorge Prado si arrende in entrambe le gare

Altro giro, altra doppietta di Pauls Jonass. Il lettone si conferma il dominatore della classe MX2 del Mondiale motocross, facendo bottino pieno anche nel GP di Europa di Valkenswaard. Due prove dominate, guidando in testa dal primo all’ultimo giro, con tanto di holeshot in entrambe le occasioni. Due vittorie diverse, però, con il comune denominatore rappresentato dallo spagnolo Jorge Prado, due volte secondo.

Se in gara-1, infatti, Jonass si è subito portato al comando, mantenendo un discreto di vantaggio di 9″ sul compagno di marca fino al traguardo, in gara-2 i due hanno dato vita ad un duello entusiasmante. Jonass ha provato a ripetersi ma stavolta Prado è riuscito a tornare sulla sua ruota, innescando un finale infuocato. L’iberico ci ha provato, impensierendo il lettone, ma alla fine ha dovuto arrendersi anche nel secondo episodio di giornata, per soli 3 decimi. Altri 50 punti, quindi per Jonass, nonostante le difficoltà avute ieri nella Qualifying Race, dove invece Prado, che stava volando, era caduto nell’ultimo giro.

Due terzi posti per il danese Thomas Olsen, su Husqvarna. Nella prima gara è riuscito a stare a 22″ da Jonass, mentre nella seconda non ha tenuto il ritmo dei primi due, finendo a 37″. Bene anche il britannico Conrad Mewse (KTM), con un quinto e un quarto posto. Ha deluso, invece, l’americano Thomas Covington (Husqvarna), che ieri aveva vinto la Qualifying Race: un vantaggio che non è riuscito a sfruttare, finendo settimo in gara-1 (a 49″) e quinto in gara-2 (a 46″). Bene anche l’australiano Hunter Lawrence (Honda), sesto sia in gara-1, nonostante una caduta, che in gara-2.

Italiani indietro in entrambe le gare. Il migliore è stato Samuele Bernardini (TM), 21° e 20°. Nicola Bertuzzi (KTM) ha raccolto un 26° e un 27° posto, Morgan Lesiardo (KTM) è stato due volte 31°.

I risultati del GP d’Europa della MX2

1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 25 50

2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 22 44

3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 20 40

4 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 16 18 34

5 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 14 16 30

6 96 Lawrence, Hunter AUS MA HON 15 15 30

7 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 8 26

8 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 11 14 25

9 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 12 12 24

10 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 5 13 18













Foto: Valerio Origo