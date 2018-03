Motocross, GP Comunitat Valenciana MXGP 2018: Antonio Cairoli scatenato, infila la doppietta e vola in testa al Mondiale!

Antonio Cairoli è stato letteralmente sbalorditivo sul circuito di Redsand e ha conquistato il GP della Comunitat Valenciana, terza prova del Mondiale MXGP. Il Campione del Mondo in carica, dopo aver trionfato in gara-1, si è imposto anche nella seconda corsa sul tracciato spagnolo e ha così infilato la prima doppietta stagionale. Il terzo sigillo in questo 2018 gli permette anche di balzare in testa alla classifica generale, pari punti con Jeffrey Herlings: il siciliano avrà l’onore della tabella rossa nel Gran Premio del Trentino in programma tra due settimane.

Il 32enne si è reso protagonista di un assoluto show. Partenza micidiale dal cancelletto, holeshot da urlo e subito davanti a tutti alla prima curva mentre il suo diretto rivale Herlings commetteva un grave errore e scivolava in diciottesima posizione. L’iridato cerca di fare subito il ritmo ma commette un errore di traiettoria e Paulin lo passa. Il francese prova a scappare, guadagna anche un paio di secondi di vantaggio ma Cairoli non si deconcentra, lo va a riprendere e lo sorpassa a metà gara.

Da quel momento inizia l’assolo del centauro della KTM mentre da dietro Herlings si rende protagonista di una rimonta furiosa che gli permette di risalire fino alla seconda posizione. Nel finale l’olandese cerca di avvicinarsi a Cairoli per beffarlo come aveva fatto in Argentina ma non ci riesce. Terzo posto per il francese Gautier Paulin che ha preceduto il belga Clement Desalle, quinto il francese Romain Febvre, sesto lo sloveno Tim Gajaser, settimo l’olandese Glenn Coldenhoff, poi a seguire i due belgi Jeremy Van Horebeek e Julien Lieber. Alessandro Lupino 16esimo, Ivo Monticelli 21esimo.













(foto Valerio Origo)