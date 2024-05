Giro d’Italia 2024, arriva la fuga a Lucca. Sorpresa Thomas, rimpianti per Milan

Doveva essere il terzo arrivo in volata al Giro d’Italia 2024, invece è arrivato anche oggi un finale a sorpresa. Arriva la fuga nella quinta tappa della Corsa Rosa: sul traguardo di Lucca ad imporsi è il francese Benjamin Thomas. Il pistard della Cofidis beffa i compagni all’attacco in uno sprint ristretto cogliendo il successo più bello della carriera. Resta ovviamente in Maglia Rosa Tadej Pogacar.

Quattro corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Lewis Askey (Groupama – FDJ), Mattia Bais (Team Polti Kometa), Simon Geschke (Cofidis) e Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Il gruppo però non ha lasciato gran spazio e, soprattutto l’Alpecin-Deceuninck, ha provato una condotta di gara diversa aumentando il ritmo sul Passo del Bracco e raggiungendo i fuggitivi. In salita difficoltà anche per alcuni velocisti come Tim Merlier, rientrati senza patemi in discesa.

Successivamente è partito un altro tentativo, sempre di quattro uomini: Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Enzo Paleni (Groupama – FDJ), Benjamin Thomas (Cofidis) e Michael Valgren (EF Education – EasyPost). Per loro un margine di 2′ circa sul plotone che non è riuscito questa volta a limitare i danni ed ha dovuto aumentare nettamente la velocità nella parte finale, senza però riuscire a chiudere il buco.

Il poker di corridori al comando si è andato a giocare il successo sul finale, con Pietrobon che ha provato ad anticipare all’ultimo chilometro, venendo però raggiunto a volata lanciata (comunque eccellente terza piazza). A trionfare è Thomas davanti a Valgren. Ad una quindicina di secondi il gruppo Maglia Rosa regolato facilmente da Jonathan Milan (Lidl-Trek), quinto nell’ordine d’arrivo.