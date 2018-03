Motocross, GP Argentina MXGP 2018: Antonio Cairoli subisce il sorpasso di Herlings all’ultimo giro! Secondo in gara-2

Antonio Cairoli era lanciatissimo verso la conquista della gara-2 del GP di Argentina, prima tappa del Mondiale MXGP, ma ha subito il sorpasso di Jeffrey Herlings nel corso dell’ultimo giro. Il siciliano, dopo aver vinto gara1, aveva in tasca la doppietta sul circuito della Patagonia visto che aveva 9 secondi di vantaggio sul rivale quando mancavano cinque minuti al termine. A quel punto, però, l’olandese ha messo il turbo: a suon di giri veloci è andato a riprendere il Campione del Mondo e lo ha sorpassato nel corso della tornata conclusiva. Una manovra nitida contro cui la tabella 222 non ha potuto nulla: Herlings si è dimostrato più fresco fisicamente ed è così riuscito a conquistare la vittoria che vale anche il successo del GP (i due contendenti sono comunque appaiati in classifica generale).

Herlings si rivela un avversario davvero ostico per Cairoli che dovrà sudare per tutta la stagione se vorrà conquistare il decimo titolo iridato. Terzo posto per il belga Clement Desalle (a 23 secondi) che ha preceduto il connazionale Jeremy Van Horebeek (a 26 secondi), quinto il francese Romain Febvre che si è lasciato alle spalle l’altro transalpino Gautier Paulin. A completare la top ten il britannico Shaun Simpson, il tedesco Maximilian Nagl, il russo Evgeny Bobryshev e il nostro Alessandro Lupino. Ivo Monticelli diciottesimo.

La KTM ha dunque dominato questa prova sudamericana realizzando due doppiette nelle due gare previste. Nettamente battuta la concorrenza di Kawasaki e Yamaha.

Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3 Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Last passing 1 1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:56.319 19 1:43.383 19 1:43.383 1:43.938 1:44.351 0:24.698 0:23.677 0:30.620 0:24.388 Finish 2 2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 34:58.370 19 0:02.051 0:02.051 1:43.710 3 1:46.048 1:45.492 1:46.234 0:25.314 0:23.769 0:31.896 0:25.069 Finish 3 3 25 Desalle, Clement BEL KAW 35:19.346 19 0:23.027 0:20.976 1:44.392 4 1:48.509 1:47.123 1:46.617 0:25.333 0:24.782 0:32.368 0:26.026 Finish 4 4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 35:22.399 19 0:26.080 0:03.053 1:44.420 3 1:49.637 1:46.940 1:46.750 0:25.538 0:25.083 Finish 5 5 461 Febvre, Romain FRA YAM 35:30.858 19 0:34.539 0:08.459 1:44.810 3 1:55.261 1:47.872 1:46.697 0:25.582 0:25.979 0:34.772 0:28.928 Finish 6 6 21 Paulin, Gautier FRA HUS 35:42.157 19 0:45.838 0:11.299 1:45.180 8 1:51.393 1:50.055 1:49.330 0:26.067 0:25.118 0:33.369 0:26.839 Finish 7 7 24 Simpson, Shaun GBR YAM 35:55.277 19 0:58.958 0:13.120 1:46.527 4 1:49.936 1:49.649 1:48.569 0:26.044 0:25.296 0:32.467 0:26.129 Finish 8 8 12 Nagl, Maximilian GER TM 35:57.728 19 1:01.409 0:02.451 1:46.016 2 1:50.288 1:49.491 1:50.165 0:26.218 0:25.247 0:32.794 0:26.029 Finish 9 9 777 Bobryshev, Evgeny RUS SUZ 36:12.105 19 1:15.786 0:14.377 1:46.866 4 1:54.060 1:50.645 1:50.203 0:25.826 0:25.641 0:34.132 0:28.461 Finish 10 10 77 Lupino, Alessandro ITA KAW 36:14.177 19 1:17.858 0:02.072 1:46.614 4 1:54.174 1:51.178 1:50.528 0:26.574 0:25.631 0:34.373 0:27.596 Finish 11 11 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 36:23.626 19 1:27.307 0:09.449 1:46.553 4 1:54.919 1:51.230 1:51.763 0:27.231 0:26.178 0:33.902 0:27.608 Finish 12 12 33 Lieber, Julien BEL KAW 36:31.451 19 1:35.132 0:07.825 1:47.838 6 1:52.199 1:50.627 1:50.654 0:26.432 0:25.622 0:33.696 0:26.449 Finish 13 13 100 Searle, Tommy GBR KAW 36:40.843 19 1:44.524 0:09.392 1:48.068 13 1:56.115 1:52.100 1:49.919 0:26.759 0:27.204 0:34.949 0:27.203 Finish 14 14 27 Jasikonis, Arminas LTU HON 36:43.149 19 1:46.830 0:02.306 1:48.272 4 1:53.840 1:52.341 1:50.661 0:25.955 0:26.646 0:34.044 0:27.195 Finish 15 15 99 Anstie, Max GBR HUS 36:58.394 19 2:02.075 0:15.245 1:48.407 5 2:04.270 1:53.646 1:50.808 0:27.534 0:29.362 0:36.246 0:31.128 Finish 16 16 28 Salazar, Jetro PER HON 35:04.152 18 -1 lap -1 lap 1:48.355 6 1:53.100 1:51.481 1:53.704 0:27.399 0:25.603 0:33.250 0:26.848 Finish 17 17 17 Butron, Jose ESP KTM 35:04.172 18 -1 lap 0:00.020 1:49.377 1 1:50.336 1:51.731 1:51.403 0:25.820 0:25.516 0:33.126 0:25.874 Finish 18 18 128 Monticelli, Ivo ITA YAM 35:09.431 18 -1 lap 0:05.259 1:48.415 7 1:52.713 1:54.121 1:53.197 0:26.461 0:25.489 0:34.072 0:26.691 Finish 19 19 7 Leok, Tanel EST HUS 35:09.550 18 -1 lap 0:00.119 1:49.857 6 1:52.036 1:50.385 1:51.436 0:26.238 0:25.773 0:33.532 0:26.493 Finish 20 20 55 Irwin, Graeme GBR KTM 35:13.153 18 -1 lap 0:03.603 1:48.792 2 1:53.285 1:53.620 1:51.126 0:26.411 0:26.207 0:33.367 0:27.300 Finish 21 21 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 35:52.928 18 -1 lap 0:39.775 1:48.965 5 1:58.975 2:01.713 1:59.330 0:26.899 0:26.858 0:35.889 0:29.329 Finish 22 22 179 Poli, Joaquin ARG HON 36:10.087 18 -1 lap 0:17.159 1:49.671 2 1:59.257 2:00.494 1:57.329 0:27.515 0:26.965 0:35.609 0:29.168 Finish 23 23 58 Carranza, Nicolas ARG HUS 36:01.631 17 -2 laps -1 lap 1:56.999 2 2:03.292 2:01.186 2:00.741 0:27.715 0:27.312 0:37.481 0:30.784 Finish 24 24 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 31:59.912 16 -3 laps -1 lap 1:45.552 1 2:17.561 1:52.727 1:50.202 0:26.138 0:30.970 0:44.398 0:36.055 Finish 25 25 175 Garrido, Victor ARG HON 37:02.533 16 -3 laps 5:02.621 1:56.139 1 2:07.665 2:04.766 2:03.966 0:28.823 0:29.857 0:37.247 0:31.738 Finish 26 26 152 Petrov, Petar BUL HON 16:55.924 8 -11 laps -8 laps 1:49.320 1 2:01.112 1:52.610 1:54.372 0:27.314 0:27.045 0:36.477 0:30.276 Finish













(foto Valerio Origo)