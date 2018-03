Moto3, Mondiale 2018: tutti gli italiani al via. Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio cercano il definitivo salto di qualità

Inizia una nuova entusiasmante stagione del Motomondiale. In Moto3, come sempre, saranno tanti gli italiani al via. Sono ben nove i piloti “azzurri” che cercheranno l’assalto al titolo Mondiale mai vinto con l’attuale denominazione (l’ultimo nella classe leggera risale al 2004, in 125, con Andrea Dovizioso).

Una chance importante, quest’anno, ce l’avrà Enea Bastianini, che guiderà una moto del team Leopard Racing, la stessa che l’anno scorso ha portato al trionfo lo spagnolo Joan Mir. Insieme a lui, ci sarà anche Lorenzo Dalla Porta, che ha discreti margini di miglioramento. L’altra freccia principale nell’arco dell’Italia, però, si chiama Fabio Di Giannantonio: l’anno scorso è cresciuto tanto, salendo cinque volte sul podio e stando sempre tra i migliori; quest’anno serve invece la costanza e quel salto di qualità per ambire al titolo.

Lo stesso salto che ha la possibilità di compiere Nicolò Bulega. Il team Sky Racing VR46 punta forte su di lui, tanto da mettergli tra le mani una moto che a nemmeno 19 anni potrebbe portarlo a stupire tutti. La lineup della squadra di Valentino Rossi è davvero esplosiva quest’anno, perché al fianco di Bulega c’è il giovanissimo Dennis Foggia, già convincente nelle tre apparizioni dello scorso anno ed ora in pianta stabile in Moto3, ad appena 17 anni.

Potrà dire la sua anche Tony Arbolino, che ha preso il posto di Romano Fenati. La sua sella nella Squadra SIC58 è stato preso da Niccolò Antonelli, oramai un veterano (settima stagione in Moto3): a 22 anni, dopo aver sprecato una chance importante con il team ufficiale KTM, è in cerca del rilancio definitivo. Anche Andrea Migno vuole trovare una nuova spinta e per farlo si è affidato al neonato Angel Nieto Team. Completa la truppa, poi, Marco Bezzecchi.

Nº Pilota Squadra Motocicletta 8 Nicolò Bulega SKY Racing Team VR46 KTM RC 250 GP 10 Dennis Foggia SKY Racing Team VR46 KTM RC 250 GP 12 Marco Bezzecchi PruestlGP KTM RC 250 GP 14 Tony Arbolino Marinelli Snipers Honda NSF250R 16 Andrea Migno Ángel Nieto Team KTM RC 250 GP 21 Fabio Di Giannantonio Del Conca Gresini Honda NSF250R 23 Niccolò Antonelli SIC58 Squadra Corse Honda NSF250R 33 Enea Bastianini Leopard Racing Honda NSF250R 48 Lorenzo Dalla Porta Leopard Racing Honda NSF250R













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo