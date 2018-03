MotoGP, GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso: “Lotteremo per il Mondiale. Il rinnovo di Rossi? Non sono sorpreso”

Nella prima conferenza stampa dell’anno, a Losail (Qatar), Andrea Dovizioso è sicuro del fatto suo, conscio di quanto accaduto la stagione passata e della forza della nuova Ducati: “L’inverno è stato molto positivo e mi aspetto di essere più veloce del 2017 – ha sottolineato il forlivese. Abbiamo parecchio materiale da testare e solo le gare potranno dirci a che punto siamo. Credo comunque che possiamo lottare per il Mondiale in modo molto più deciso rispetto al passato. Qualche anno fa non era possibile perché non eravamo così continui.Ci sono comunque 5 o 6 piloti che possono vincere“.

E poi sul rinnovo di Valentino Rossi, il Dovi ha sottolineato: “Non sono sorpreso dalla decisione di Valentino. Me lo immaginavo, ancor prima che lo annunciasse. Lui è veloce e continuerà finché lo sarà“.













Foto: Valerio Origo