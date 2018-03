Moto2, Mondiale 2018: tutti gli italiani al via. Francesco Bagnaia guida la truppa italiana, Romano Fenati il rookie

Il 18 marzo scatterà il Motomondiale 2018 con le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP ad animare la scena sul tracciato di Losail (Qatar). Nella media cilindrata ci sono cambiamenti e conferme tra i piloti che si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo e raccogliere l’eredità di Franco Morbidelli, salito di categoria (MotoGP).

Il ruolo di grande favorito spetta ad Alex Marquez, che lo scorso anno ha visto trionfare il suo compagno di squadra Morbidelli. Sarà una stagione importante per lo spagnolo, chiamato alla consacrazione. Anche nel 2018, però, il catalano dovrà guardarsi dal suo dirimpettaio nel box. In Moto2, infatti, è approdato Joan Mir, dominatore dell’ultimo Mondiale di Moto3. Merita poi attenzione il Team KTM che ha chiuso il 2017 in maniera molto convincente con il portoghese Miguel Oliveira. Insieme al teammate Brad Binder, possono rappresentare una minaccia concreta per gli altri competitors.

Tuttavia, per la corsa all’iride ci sono anche i centauri del Bel Paese. Saranno nove gli alfieri nostrani al via. A guidare la truppa italica ci sarà Francesco Bagnaia intenzionato a continuare la sua crescita dopo il titolo di Rookie of the Year nel 2017 e, perché no, provare ad inserirsi nella lotta mondiale. Al suo fianco nel team SKY VR46 ci sarà Luca Marini, il fratellino di Valentino Rossi che vorrà dimostrare di meritarsi il posto in squadra. A seguire, Mattia Pasini, confermatissimo nel team Italtrans al pari di Andrea Locatelli, e con tanta voglia di stupire dopo l’ottimo 2017. Farà parte del team Pons Lorenzo Baldassarri, mentre è passato in casa Forward Stefano Manzi. Line-up all’insegna dell’azzurro in casa Tasca Racing, con Simone Corsi e Federico Fuligni mentre il ruolo di “nuovo che avanza” spetterà a Romano Fenati, al debutto in Moto2 insieme al suo team Marinelli Rivacold Snipers, e con tanta voglia di far vedere le sue qualità.

LA LISTA DEGLI ITALIANI AL VIA DEL MONDIALE 2018 MOTO2

Numero Pilota Nazionalità Team MOTO 5 ANDREA LOCATELLI ITALIANA ITALTRANS RACING TEAM KALEX 7 LORENZO BALDASSARI ITALIANA PONS HP40 KALEX 10 LUCA MARINI ITALIANA SKY RACING TEAM VR46 KALEX 13 ROMANO FENATI ITALIANA MARINELLI RIVACOLD SNIPERS KALEX 21 FEDERICO FULIGNI ITALIANA TASCA RACING SCUDERIA Moto2 KALEX 24 SIMONE CORSI ITALIANA TASCA RACING SCUDERIA Moto2 KALEX 42 FRANCESCO BAGNAIA ITALIANA SKY RACING TEAM VR46 KALEX 54 MATTIA PASINI ITALIANA ITALTRANS RACING TEAM KALEX 62 STEFANO MANZI ITALIANA FORWARD RACING TEAM KALEX













