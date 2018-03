Moto2, GP Qatar 2018: risultato e classifica prove libere 3. Alex Marquez in vetta, Lorenzo Baldasarri (2°) lo marca stretto, bene Luca Marini (5°)

E’ Alex Marquez il più veloce delle prove libere 3 del GP di Qatar 2018 a Losail, prima prova del Mondiale di Moto2. Lo spagnolo dell’EG 0,0 Marc VDS ha ottenuto il crono di 2’01″198 duellando sul filo dei centesimi con il nostro Lorenzo Baldassarri e riuscendo nell’ultimo tentativo a conquistare la vetta della graduatoria.

Alle spalle dell’iberico, fratello di Marc Marquez, Baldassarri, per l’appunto, con 131 millesimi di ritardo ma comunque assai performante sulla Kalex del Team Pons. In terza piazza la KTM del portoghese Miguel Oliveira che, girando spesso da solo, ha messo in fila una serie di giri molto veloci, fermandosi a 198 millesimi dalla vetta. Quarto l’altro alfiere della Casa austriaca Brad Binder con 314 millesimi di ritardo a precedere un Luca Marini (Kalex- Sky Racing Team VR46) in palla a 322 da Marquez.

Nella top10 troviamo anche un più che positivo Romano Fenati, al debutto nella categoria. Il pilota di Ascoli si è posizionato in ottava piazza a 453 millesimi dal leader mentre Mattia Pasini ha concluso nono con il crono di 2’02″383. Più indietro, invece, gli altri italiani con Francesco “Pecco” Bagnaia che, in un turno condizionato dal caldo e dal vento, non si è dannato l’anima classificandosi in quindicesima posizione mentre Simone Corsi, protagonista tra l’altro di un contatto con Gardner, ha chiuso queste PL3 22°. A completare il quadro italico Locatelli (23°), Manzi (27°) e Fuligni (32°).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 – MOTO2

POS # RIDER GAP 1 73 A. MARQUEZ 2:01.928 2 7 L. BALDASSARRI +0.131 3 44 M. OLIVEIRA +0.198 4 41 B. BINDER +0.314 5 10 L. MARINI +0.322 6 97 X. VIERGE +0.344 7 40 H. BARBERA +0.358 8 13 R. FENATI +0.453 9 54 M. PASINI +0.455 10 32 I. VIÑALES +0.489













Foto: Valerio Origo