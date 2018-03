Moto2, GP Qatar 2018: ITALIA DA URLO! Francesco Bagnaia vince davanti a Lorenzo Baldassarri, 4° Pasini

Primo dall’inizio alla fine. Francesco “Pecco” Bagnaia conquista la sua prima vittoria nel Mondiale Moto2 (nel 2019 sarà in MotoGP con la Ducati Pramac), iniziando nel migliore dei modi il campionato iridato sul circuito di Losail (Qatar). Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha preceduto, al termine di una sfida appassionante, l’altro centauro italiano Lorenzo Baldassarri (Team Pons). In terza piazza il poleman Alex Marquez (Team Marc VDS), costretto alla resa negli ultimi giri anche per un problema tecnico sulla sua moto.

Da segnalare il quarto posto di un ottimo Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) mentre Luca Marini (Sky Racing Team) ha concluso al 10° posto. Per quanto concerne gli altri italiani: 14esima piazza per Simone Corsi (Tosca Racing Scuderia Moto2), 19esima per Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team), 24esima piazza per Romano Fenati (Marinelli Snipers Team), 26esima per Stefano Manzi (Forward Racing Team) e 29esima per Federico Fuligni (Tosca Racing Scuderia Moto2)

Pronti, via ed è subito un Bagnaia di lusso. Vola la Kalex di “Pecco” sul passo del 2’00″4 ed è selezione nel gruppo. Alle spalle del piemontese tengono il passo Baldassarri e Marquez mentre il primo ad inseguire i tre “fuggitivi” è Pasini, precedendo la temibile coppia Ktm formata da Oliveira e da Binder. In difficoltà Fenati che, partendo dalla casella n.5, perde posizioni non ancora a proprio agio nella bagarre di questa categoria, finendo nelle retrovie.

Il trio si compatta ed il fratellino di Marc, dopo un avvio incerto, inizia a farsi vedere dietro al codone della moto di Baldassarri. La gara si fa tattica, in gestione delle gomme, coi tre piloti che girano su tempi molto vicini mentre Pasini, pur siglando crono interessanti, non riesce a chiudere il buco anche per via di una qualifica non eccezionale.

Bagnaia non ci sta e, mettendo di traverso la sua Kalex, riprende a spingere creandosi un minimo di margine a metà gara. Un gap, però, non sufficiente per farlo stare tranquillo. A 10 tornate dal termine Baldassarri e Marquez se ne danno di santa ragione ed è lo spagnolo a spuntarla con decisione, guidando splendidamente. Pasini nel frattempo consolida la sua quarta posizione andando via al duo Ktm.

Quando mancano 6 giri alla fine altro episodio importante: Baldassarri azzarda una frenata molto aggressiva, Alex è costretto ad allargare la traiettoria finendo fuori pista, denunciando dei problemi tecnici sulla propria moto. Una situazione che favorisce il “Paso” in caccia del terzo gradino del podio. Tiene botta però l’iberico all’affondo del romagnolo concludendo nella top3. Ma è trionfo italiano con Bagnaia, primo in volata, davanti ad un eccellente Baldassarri in un ultimo giro da urlo.

OS # RIDER GAP 1 42 F. BAGNAIA 40:19.802 2 7 L. BALDASSARRI +0.112 3 73 A. MARQUEZ +5.625 4 54 M. PASINI +6.657 5 44 M. OLIVEIRA +10.296 6 41 B. BINDER +10.344 7 23 M. SCHROTTER +11.419 8 97 X. VIERGE +11.516 9 10 L. MARINI +20.690 10 9 J. NAVARRO +20.961













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo