Moguls, Mikael Kingsbury nella leggenda: vince la settima Coppa del Mondo consecutiva. I risultati di Tazawako

Mikael Kingsbury ha matematicamente vinto la Coppa del Mondo 2018 di moguls, disciplina di sci freestyle. Il Campione Olimpico, dominatore indiscusso della disciplina, ha alzato al cielo la settima Sfera di Cristallo consecutiva grazie al secondo posto ottenuto oggi nella prova di dual moguls a Tazawako (Giappone). Il fenomeno, in stagione capace di vincere sei gare e di finire secondo nelle restanti tre, è stato sconfitto dal giapponese Ikuma Horishima, l’unico capace di batterlo in questa stagione. Terzo posto di tappa per il kazako Dmitriy Reikherd.

Al femminile, invece, Perrine Laffont è arrivata quinta e ora ha 60 punti di vantaggio sull’australiana Britteny Cox quando mancano ancora due gare: la Campionessa Olimpica dovrà guardarsi le spalle. Il successo di giornata è andato alla statunitense Tess Johnson.