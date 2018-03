Moguls, Coppa del Mondo 2018: Mikael Kingsbury vede la Sfera di Cristallo, Perrine Laffont vince a Tazawako

A Tazawako (Giappone) è ripartita la Coppa del Mondo 2018 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Mikael Kingsbury è sempre più vicino alla conquista della settima Sfera di Cristallo consecutiva. Il Campione Olimpico oggi si è dovuto accontentare del secondo posto (89.27) ed è a soli 20 punti dalla conquista matematica del titolo. Il canadese si è dovuto inchinare soltanto al cospetto del giapponese Ikuma Horishima (91.03) che ha vinto la seconda gara consecutiva nel circuito, terzo posto invece per il kazako Dmitriy Reikherd (87.26).

Pettrine Laffont ha vinto da vera Campionessa Olimpica. La francese si è imposta con un autorevole 83.03 ed è balzata al comando della classifica generale con 37 punti di vantaggio sulla statunitense Jaelin Kauf (oggi soltanto 22esima) e 94 sulla canadese Andi Naude che si è dovuta accontentare della 28esima piazza. Il secondo posto odierno è andato alla canadese Justine Dufour-Lapointe (81.33) ancora sconfitta dalla giovane transalpina come a PyeongChang. Terza la statunitense Keaton McCargo (81.06) che in stagione non era mai salita sul podio.